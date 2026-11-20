به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، صبح جمعه ۲۹ آبان، در واکنش به اظهارات یحیئل لایتر، سفیر رژیم صهیونیستی در آمریکا، در گفت‌وگو با شبکه خبری نیوزمکس نوشت: «نمی‌دانستیم سفیر اسرائیل در واشنگتن، فرمانده کل نیروهای مسلح ایالات متحده است.»

یحیئل لایتر، سفیر اسرائیل در آمریکا، در گفت‌وگو با شبکه خبری نیوزمکس گفته‌ بود: «زمانی که ایران شکست بخورد، سربازان آمریکایی را به ایالات متحده و نزد خانواده‌هایشان بازمی‌گردانید.»

وی همچنین با دعوت از شهروندان آمریکایی به پذیرش فشار بیشتر گفت: «به کمی تاب‌آوری بیشتر نیاز داریم تا این مسیر را به پایان برسانیم.»



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