به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت بهداشت غزه با محکومیت تمدید شش‌ماهه بازداشت دکتر حسام ابوصفیه، مدیر بیمارستان کمال عدوان، اعلام کرد که ۸۱ نفر از کارکنان بخش درمان همچنان در زندان‌های رژیم صهیونیستی با شکنجه، محرومیت از خدمات پزشکی و شرایط غیرانسانی روبه‌رو هستند.

این وزارتخانه تأکید کرد که تمدید بازداشت ابوصفیه بدون تفهیم اتهام و برگزاری محاکمه، نقض آشکار قوانین و کنوانسیون‌های بین‌المللی در زمینه حمایت از کارکنان پزشکی و بشردوستانه است و بخشی از سیاست سازمان‌یافته رژیم صهیونیستی علیه نظام درمانی فلسطین به شمار می‌رود.

وزارت بهداشت غزه با مسئول دانستن رژیم صهیونیستی در قبال جان و سلامت پزشکان و کارکنان درمانی بازداشت‌شده، خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط آنان شد.

این وزارتخانه همچنین از سازمان جهانی بهداشت، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل خواست با مداخله فوری، وضعیت جسمی و حقوقی بازداشت‌شدگان را بررسی کرده و برای توقف نقض حقوق آنان و تأمین حمایت بین‌المللی از کادرهای درمانی و مراکز پزشکی فلسطین اقدام کنند.

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