به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سر راب مگووان، فرمانده فرماندهی سایبری و عملیات تخصصی ارتش انگلیس، در گفت‌وگو با شبکه اسکای‌نیوز اعلام کرد: خطرات سایبری علیه این کشور «قابل توجه» است و لندن در برابر تهدیدها، از ظرفیت‌های تهاجمی خود استفاده خواهد کرد.

او در پاسخ به پرسشی درباره انجام عملیات تهاجمی از سوی نیروی سایبری ملی انگلیس گفت: «قطعاً؛ ما در این زمینه کاملاً شفاف بوده‌ایم.»

مگووان ادعا کرد: روسیه، چین، ایران و کره شمالی کشورهایی هستند که در فضای سایبری علیه منافع و شیوه زندگی انگلیس فعالیت می‌کنند و باید بدانند که اقداماتشان هزینه خواهد داشت.

او همچنین ادعا کرد: مأموریت‌های این نیرو صرفاً به مقابله با دولت‌ها محدود نیست و عملیات علیه شبکه‌های جرائم سازمان‌یافته و مجرمان سایبری را نیز دربرمی‌گیرد؛ از جمله افرادی که با فعالیت‌های آنلاین به کودکان آسیب می‌رسانند.

نیروی سایبری ملی انگلیس در سال ۲۰۲۰ و با مشارکت ستاد ارتباطات دولت (GCHQ)، وزارت دفاع، سرویس اطلاعات خارجی ام‌آی۶ و آزمایشگاه علوم و فناوری دفاعی تشکیل شد. فعالیت‌های این نهاد عمدتاً محرمانه است و اطلاعات محدودی درباره دامنه و شیوه اجرای مأموریت‌های آن منتشر می‌شود.

اظهارات مگووان در جریان گفت‌وگو با اسکای‌نیوز و هم‌زمان با افتتاح رسمی مقر جدید این نیرو در سامِرسبری در منطقه لنکشر مطرح شد؛ مرکزی که روز دوشنبه به‌طور رسمی توسط پادشاه چارلز افتتاح شد.

فرمانده انگلیسی همچنین گفت: این نیرو از طریق نفوذ به شبکه‌های رایانه‌ای می‌تواند ساختار و معماری شبکه‌های طرف مقابل را شناسایی کند و درون آنها به اهداف عملیاتی خود دست یابد.

این اظهارات از معدود مواردی است که یک مقام ارشد نظامی انگلیس به‌طور علنی درباره انجام عملیات سایبری تهاجمی این کشور و کشورهای هدف آن سخن می‌گوید.

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