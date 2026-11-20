به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ تارنمای نشریه پولیتیکو نوشت که گروهی از دموکرات‌های کنگره در قالب بخشی از یک توافق بودجه ای برای اجتناب از تعطیلی دولت در سه هفته آتی مشغول نهایی کردن طرحی برای قطع بودجه جنگ علیه ایران هستند.

هدف این طرح آن است که به استثنای عملیات دفاعی در مواجهه با حمله دشمن، هیچ بودجه‌ای به اقدام های تهاجمی اختصاص نیابد مگر آنکه دونالد ترامپ، رئیس جمهور، مجوز جنگ را از کنگره دریافت کند.

سناتور تیم کین ساعاتی پیش اعلام کرد که گروهی از دموکرات‌های سنا پیش‌نویس این پیشنهاد را نهایی کرده‌اند. کریس کانز، پتی موری، جک رید، جین شاهین و مارک وارنر نیز به گفته یک فرد آگاه، در جمع سناتورهای دموکرات مشغول تدوین این طرح هستند.

برای تبدیل شدن این توافق به یک توافق عملی، راه درازی در پیش است. این گروه باید آن را در فراکسیون توزیع کند که به گفته تیم کین، معلوم نیست امروز این اتفاق بیفتد. از سوی دیگر، نمایندگان ارشد دو حزب نیز هیچ مذاکره‌ای در این مورد انجام نداده‌اند. قانونگذاران تا ۱۱ دسامبر (۲۰ آذر) فرصت دارند تا از وقفه در تصویب بودجه جلوگیری کنند.

بر اساس گزارش پولیتیکو، نکته جالب توجه آن است که جان تون، رهبر اکثریت جمهوری‌خواه سنا، این ایده را رد نکرده و این سؤال را مطرح کرده است که آیا دموکرات‌ها محدودیت‌های جنگی علیه ایران را با بودجه بیشتر برای امنیت ملی و افزایش تولید مهمات معامله می‌کنند یا خیر.

این تبادل می‌تواند دموکرات‌هایی را که ممکن است بخواهند بودجه جنگ ایران را قطع کنند، اما نمی‌خواهند برای انجام این کار ریسک تعطیلی دولت را بپذیرند، راضی کند. همچنین می‌تواند دغدغه آن دسته از اعضای کنگره را که نگران موجودی کم مهمات هستند، اما نمی‌خواهند اضافه بودجه ۳۵۰ میلیارد دلاری بودجه دفاعی پایان سال دولت ترامپ را تأیید کنند، برطرف سازد.

گفتنی است، دیشب (۲۸ آبان) سنای آمریکا با ۵۱ رأی مخالف در برابر ۴۸ رأی موافق، قطعنامه محدود کردن اختیارات جنگی دونالد ترامپ را رد کرد. این طرح، ترامپ را ملزم می‌کرد به جنگ علیه ایران پایان دهد یا برای ادامه آن از کنگره مجوز بگیرد.

این نخستین بار نیست که چنین طرحی در سال ۲۰۲۶ میلادی برای رأی‌گیری در سنا مطرح می‌شود، اما دموکرات‌ها پس از انتخابات میان‌دوره‌ای که در آن بسیاری از رأی‌دهندگان در مخالفت با جنگ علیه ایران به دموکرات‌ها رأی دادند، به تصویب آن امیدوار بودند.

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