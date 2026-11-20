به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سجاد حیدر، سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان، امروز در نشست خبری هفتگی خود در اسلام‌آباد گفت: پاکستان عملیات نظامی جاری اسرائیل در مرکز غزه را به شدت محکوم و همبستگی خود را با فلسطینیان اعلام می‌کند.

وی در پاسخ به پرسشی درباره درخواست سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، از دبیرکل سازمان همکاری اسلامی برای برگزاری نشست اضطراری وزرای خارجه کشورهای عضو گفت: ما از این استقبال می‌کنیم، چرا که ایران و پاکستان همواره رایزنی‌های نزدیکی درباره غزه دارند.

سجاد حیدر تأکید کرد: تهران و اسلام‌آباد از حامیان صف اول فلسطین هستند و ما هر جایی که لازم باشد حضور خواهیم یافت.

وی همچنین حملات هوایی رژیم اسرائیل به مراکز درمانی در خان یونس را محکوم کرده و خواستار واکنش فوری جامعه جهانی برای پاسخگو کردن اسرائیل نسبت به جنایات جاری آن علیه فلسطینیان شد.

سخنگوی وزارت خارجه پاکستان همچنین گفت: اسلام‌آباد در کنار ۱۴ کشور دیگر از تحریم‌های ادعایی انگلیس و استرالیا علیه رژیم اسرائیل، شامل شهرک‌نشینان صهیونیست و نهادها و افراد دخیل در ساخت‌وساز غیرقانونی شهرک‌ها در سرزمین فلسطین، استقبال می‌کند.

وی در ادامه با تأکید بر تماس مستمر پاکستان با بازیگران مهم منطقه‌ای و بین‌المللی برای کمک به صلح و ثبات، گفت: نشست مشترک بعدی وزرای خارجه پاکستان، مصر، سعودی و ترکیه با گروه ۴ اروپایی (انگلیس، آلمان، فرانسه و ایتالیا) در حال برنامه‌ریزی است.

سجاد حیدر درباره نشست اخیر وزرای خارجه اکو در اسلام‌آباد و چرایی عدم دعوت از افغانستان نیز اظهار داشت: عضویت افغانستان در سازمان همکاری اقتصادی همچنان تعلیق است و اسلام‌آباد، حکومت فعلی در افغانستان را به رسمیت نمی‌شناسد، لذا هیچ دعوتی از این کشور به عمل نیامد.

وی درباره پیمان دفاعی سه‌جانبه نیز گفت: نشست بعدی کمیته دفاعی-سیاسی اعضای این توافق دفاعی اواخر ماه جاری میلادی در اسلام‌آباد برگزار خواهد شد.

پاکستان، اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسد

سجاد حیدر در پاسخ به پرسشی دیگر درباره دیدار اخیر نماینده دائم رژیم صهیونیستی در وین با طاهر اندرابی، سفیر و نماینده دائم پاکستان نزد دفتر سازمان ملل و سازمان‌های بین‌المللی در وین که هم‌زمان ریاست کنفرانس خلع سلاح را برعهده دارد، گفت: این جلسه هرگز ماهیت دوجانبه یا بحث ملی نداشته و بر اساس ترتیبات و قوانین کنفرانس خلع سلاح صورت گرفته است.

وی افزود: نماینده دائم پاکستان هم‌اکنون ریاست دوره‌ای کنفرانس خلع سلاح را برعهده دارد و اخیراً استوارنامه نمایندگان جدید ترکیه، مالزی و بنگلادش را نیز پذیرفته بود، لذا اسرائیل نیز به عنوان یکی از ۶۵ عضو این مجمع چندجانبه، استوارنامه خود را ارائه کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان تأکید کرد: ما صراحتاً اعلام می‌کنیم که سیاست اسلام‌آباد در قبال رژیم اسرائیل هرگز تغییر نکرده و حمایت اسلام‌آباد از فلسطین و آزادی سرزمین‌های اشغالی تزلزل‌ناپذیر و تغییرناپذیر می‌ماند.

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