به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نیروهای مسلح یمن به کارکنان و کارمندان نیروگاه برق «الشقیق» و مرکز مالی شهر «ریاض» هشدار دادند که این دو مکان را فوراً تخلیه کنند. آن‌ها همچنین از شهروندان خواستند به این مراکز نزدیک نشوند؛ زیرا به گفته نیروهای مسلح یمن، این اماکن در ساعات آینده اهداف مشروع نظامی خواهند بود.

این نیروها اعلام کردند که این هشدار در واکنش به هدف قرار گرفتن دو نیروگاه برق «صعده» و «المخا» صادر شده است و نیروگاه برق «الشقیق» نیز در شمار اهدافی قرار گرفته که عملیات تلافی‌جویانه آن‌ها را دربر خواهد گرفت.

در همین زمینه، نیروهای مسلح یمن اعلام کردند مرکز مالی واقع در شهر ریاض پایتخت عربستان، یک هدف نظامی محسوب می‌شود. آن‌ها از تمامی کارکنان و شاغلان این مرکز و همچنین شهروندان خواستند فوراً از آن فاصله بگیرند.

این نیروها بر ضرورت رعایت هشدارهای صادرشده، تخلیه اماکن هدف‌گذاری‌شده و دوری از آن‌ها تأکید کردند و مسئولیت پیامدهای احتمالی ادامه حضور کارکنان یا شهروندان در این اماکن را متوجه طرف هدف‌گرفته‌شده دانستند.

بر اساس بیانیه نیروهای مسلح یمن، این هشدارها در چارچوب پاسخ به حملاتی صادر شده است که تأسیسات برق در صعده و المخا را هدف قرار داده‌اند.

تهدید بندر جده و دیگر بنادر عربستان

نیروهای مسلح یمن همچنین اعلام کردند بندر جده و تمامی بنادر عربستان در ساحل دریای سرخ،در صورت عملی‌شدن تهدیدهای دشمن برای بمباران بندر حدیده به اهداف نظامی آن‌ها تبدیل خواهند شد.

سرتیپ «یحیی سریع» سخنگوی رسمی نیروهای مسلح یمن در بیانیه‌ای هشدارآمیز گفت که این موضع در واکنش به هرگونه حمله احتمالی به بندر الحدیده اتخاذ شده است. در صورت عملی‌شدن این تهدیدها، نیروهای مسلح یمن بنادر عربستان در ساحل دریای سرخ را اهداف نظامی خود تلقی خواهند کرد.

وی به کارکنان، کارگران و افرادی که در نزدیکی بنادر هدف‌گذاری‌شده حضور دارند نیز هشدار داد فوراً این اماکن را تخلیه کنند و از آن‌ها فاصله بگیرند. او همچنین از شرکت‌های کشتیرانی خواست کشتی‌های خود را هرچه سریع‌تر از این بنادر خارج کنند.

این هشدار، بنادر عربستان در ساحل دریای سرخ را در معرض پیامدهای مستقیم هرگونه تشدید تنش علیه بندر الحدیده قرار می‌دهد. چراکه نیروهای مسلح یمن تأکید کرده‌اند حمله به این بندر با پاسخی همراه خواهد شد که بنادر سعودی تعیین‌شده در بیانیه را نیز شامل می‌شود.

هشدار درباره حریم هوایی عربستان

در ادامه، نیروهای مسلح یمن به تمامی شرکت‌های فعال در حوزه هوانوردی هشدار دادند که حریم هوایی عربستان امن نیست. زیرا به گفته آن‌ها، این حریم در ساعات آینده صحنه عملیات نظامی خواهد بود.

در این هشدار، آسمان مناطق مقدس مکه مکرمه و مدینه منوره از این تهدید مستثنا شده است.

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