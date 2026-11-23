خبرگزاری بین المللی اهل بیت(ع)-ابنا: خطبه فدکیه، تنها یک سند تاریخی یا متنی مربوط به منازعه‌ای بر سر یک قطعه زمین نیست؛ بلکه به تعبیر دقیق، یک «درمان تحلیلی» برای انسان در بحران است.

حضرت زهرا (س) در شرایطی این خطبه را در مسجد و در ملا عام بیان کرد که حق ایشان و حق اهل بیت (ع) ضایع شده بود و خلافت به دست کسانی افتاده بود که مظالم بسیاری را بر خاندان پیامبر (ص) روا داشتند. ایشان در چنین وضعیتی نه با انفعال، بلکه با تحلیل عمیق زمانه خود، عرصه را می‌شناسد و در سطحی فوق‌العاده بالا سخن می‌گوید.

آنچه در این نوشتار دنبال می‌کنیم، استخراج یک الگوی عملی از این خطبه برای زندگی امروز ماست: الگویی که می‌توان آن را «شجاعت اخلاقی» نامید. خداوند در قرآن می‌فرماید: «وَالَّذِینَ جَاهَدُوا فِینَا لَنَهْدِیَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِینَ» (عنکبوت، ۶۹): «و کسانی که در راه ما تلاش کردند، قطعاً آنان را به راه‌های خود هدایت می‌کنیم؛ و همانا خدا با نیکوکاران است.» این آیه نشان می‌دهد که مجاهده و ایستادگی،مقدمه هدایت است؛ همان مسیری که حضرت زهرا (س) در خطبه فدکیه پیمود.

آغاز توحیدی؛ نقطه عزیمت درمان

خطبه با حمد خدا آغاز می‌شود: «الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَی مَا أَنْعَمَ وَ لَهُ الشَّکْرُ عَلَی مَا أَلْهَمَ». حضرت زهرا (س) پیش از هر سخنی از حق و ظلم، نگاه ما را به نعمت‌ها و الهام‌های الهی معطوف می‌کند. این آغاز، تصادفی نیست؛ بلکه یک بیان خودآگاهانه در دل بحران است. توجه حضرت به این نکته است که ما نخست باید نعمت‌هایی را که داریم ببینیم و بر آنها حمد و شکر کنیم. آنگاه با استناد به «فَالْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا» یادآوری می‌کند که عقل فطری به ما داده شده تا با آن مسیر خود را روشن کنیم. همین جمله اول، آغاز یک تئوری بزرگ انسان‌شناسی است: انسان موجودی است که با شناخت نعمت‌ها و به کارگیری عقل فطری، می‌تواند در بحران راه خود را بیابد.

شجاعت اخلاقی در برابر «بی‌باکی هیجانی»

تصور رایج از شجاعت این است که انسان بر ترس خود غلبه کند یا واکنشی هیجانی و تکانشی نشان دهد. اما وقتی خطبه فدکیه را می‌خوانیم، تعریف دیگری از شجاعت در برابر ما قرار می‌گیرد. حضرت زهرا (س) وقتی در حال حرکت به سوی مسجد بود، آن‌قدر با وقار بود که راه رفتنش عین پیامبر (ص) توصیف شده است. این وقار، نشانه شجاعت است؛ شجاعتی که فراتر از بی‌باکی هیجانی است و یک فرایند شناختی، ارادی و آگاهانه است. حضرت می‌فرماید: «لا أَقُولُ مَا أَقُولُ غَلَطًا، وَ لا أَقْفَلَ مَا أَقْفَلَ شَطَطًا»؛ حرفی که می‌زنم غلط نیست و کاری که انجام می‌دهم بیراهه نیست. او با شجاعت تمام، تک‌تک مردان آن زمان را با خودشان مواجه می‌کند و می‌پرسد: «آیا شما آنجا نبودید؟ آیا این جمله را نشنیدید؟» و از آن‌ها اقرار می‌گیرد و سپس مسئولیت اقدامشان را از خودشان می‌طلبد. این شجاعت، مبتنی بر آگاهی و استدلال است، نه صرفاً واکنشی هیجانی.

دو ستون پایداری اخلاقی: عدالت و طاعت

شجاعت اخلاقی بدون پایداری اخلاقی معنا ندارد و پایداری اخلاقی بر دو ستون استوار است: عدالت و طاعت. حضرت زهرا (س) می‌فرماید: «وَالْعَدْلَ تَنْسِیقًا لِلْقُلُوبِ»؛ عدل قلب‌ها را به هم پیوند می‌زند و درون و بیرون را هماهنگ می‌کند. و با طاعت، انضباط در میان ملت برقرار می‌شود. قرآن نیز در این باره می‌فرماید: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُونُوا قَوَّامِینَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَیٰ أَنفُسِکُمْ» (نساء، ۱۳۵): «ای کسانی که ایمان آورده‌اید، همواره به عدالت قیام کنید و برای خدا شهادت دهید، هرچند به زیان خودتان باشد.» این آیه دقیقاً همان منطقی است که حضرت زهرا (س) در خطبه فدکیه به کار می‌گیرد: عدالت‌خواهی حتی وقتی به زیان خود انسان باشد. برای اینکه عدالت را بشناسیم، باید حق را بشناسیم. ما از نظر اخلاقی شکست می‌خوریم چون از حق فاصله می‌گیریم. وقتی حق را بشناسیم، قدرت تشخیص، ارزیابی و معیار سنجش‌مان روشن است و می‌توانیم حق را از باطل تشخیص دهیم. کسانی که حق اهل بیت (ع) را ضایع کردند، دقیقاً می‌دانستند چه کار می‌کنند. بنابراین پایداری اخلاقی وابسته به این است که انسان حق را بشناسد و حاضر باشد از آن تبعیت کند. اینجاست که نظام ارزشی (value system) اهمیت پیدا می‌کند: چه ارزش‌هایی رفتار من را در محیط کار، در خانه و در جامعه هدایت می‌کند؟ کارکرد نظام ارزشی این است که در فشار اجتماعی، هویت ما را آشکار می‌کند. آدم‌ها را در بحران می‌شناسند، چون در بحران معلوم می‌شود شما چقدر کنار نظام ارزشی‌تان ایستاده‌اید.

تله‌های روان‌شناختی که پایداری اخلاقی را می‌شکنند

حضرت زهرا (س) در خطبه خود ما را از تله‌هایی آگاه می‌کند که پایداری اخلاقی را در هم می‌شکنند. یکی از مهم‌ترین این تله‌ها، تغییر «مرجع ارزیابی» است. در حالت سلامت، مرجع ارزیابی انسان خداست؛ خدا حاکم وجود ماست. اما ما مرجع را تغییر می‌دهیم و گرفتار این می‌شویم که دیگران چقدر ما را رد یا تأیید می‌کنند. دائماً خودمان را با دیگران مقایسه می‌کنیم و در این فرایند مریض می‌شویم و متوجه هم نمی‌شویم. وقتی مدار ارزیابی من تغییر می‌کند، از حالت خداآگاهی سقوط می‌کنم و در تله تأیید دیگران گرفتار می‌شوم. اینجا دیگر آن پایداری اخلاقی در هم می‌شکند. تله دیگر، کاهش وابستگی هنجاری و ترس از طرد اجتماعی است. ترس از طرد اجتماعی باعث می‌شود که ما از ارزش‌هایمان عدول کنیم و از آن‌ها چشم بپوشیم. ترس از طرد اجتماعی بر مسئولیتی که خدا برای ما قرار داده غلبه پیدا می‌کند. در حالی که انسان در این دنیا بیهوده آفریده نشده و کاری دارد. شجاعت یعنی من در جایی که حتی جامعه دارد مرا طرد می‌کند، از ارزش‌ها و مسئولیت الهی فاصله نگیرم. این در حرف آسان است، ولی در عمل کار بسیار سختی است؛ و بزرگان و ائمه (ع) اکثراً همین‌گونه بودند.

مؤلفه‌های شجاعت اخلاقی

از خطبه فدکیه می‌توان چهار مؤلفه اساسی برای شجاعت اخلاقی استخراج کرد:

۱. تشخیص اخلاقی: ارزیابی دقیق حق‌محور. فرد باید بتواند حق و باطل را در موقعیت‌های مختلف تشخیص دهد. امیرالمؤمنین (ع) می‌فرماید اگر نتوانستید حق و باطل را تشخیص دهید، این علامت فتنه است؛ سکوت کنید. اما اگر توانستید تشخیص دهید، ذهن و نظام تشخیص‌گر خود را به کار بندازید.

۲. باورهای درست: انسانیت ما با حق سنجیده می‌شود و باید حق را بشناسیم. وقتی با حق عجین باشیم، قدم اول را برداشته‌ایم.

۳. نظام ارزشی درست و نیت پاک: باید بدانیم چه چیزی برای ما ارزشمند است و اراده و قصد دفاع از آن را داشته باشیم.

۴. عمل و تبلور بیرونی: باید شهامت بیان حق را داشته باشیم، حتی اگر برای ما هزینه داشته باشد، مخصوصاً در موقعیت بحرانی. وقتی انسجام هویتی اتفاق بیفتد، انسان در برابر تکانه‌ها دچار گسست نمی‌شود؛ گسست بین آنچه می‌داند و آنچه به دلیل مصلحت‌اندیشی انجام می‌دهد ایجاد نمی‌شود. نمی‌شود انسان خوراک معنوی‌اش سم باشد و روانش مسموم نشود. همان‌گونه که در طول تاریخ می‌بینیم، سرنوشت کسانی که در برابر حق ایستادند، نشان‌دهنده همین مسمومیت روانی است.

بنابراین خطبه فدکیه، یک درمان تحلیلی برای انسان در بحران است. حضرت زهرا (س) به ما می‌آموزد که شجاعت اخلاقی، نه بی‌باکی هیجانی، بلکه یک فرایند شناختی، ارادی و آگاهانه است که بر دو ستون عدالت و طاعت استوار است. برای ایجاد پایداری اخلاقی در خودمان، باید اول از درون انسجام داشته باشیم؛ باید حق را بشناسیم، نظام ارزشی خود را اصلاح کنیم، مرجع ارزیابی خود را خدا قرار دهیم و از تله تأیید دیگران و ترس از طرد اجتماعی رها شویم. آنگاه می‌توانیم در برابر ظلم بایستیم و از ارزش‌هایمان دفاع کنیم، حتی اگر هزینه داشته باشد. این همان درسی است که فاطمه (س) با خون خود و با کلام خود به ما آموخت؛ درسی که امروز بیش از هر زمان دیگری به آن نیاز داریم.

پی نوشت:

ا. سخنرانی استاد جان بزرگی در مورد شجاعت اخلاقی تحلیل روانشناختی خطبه فدکیه (۲۹ آبان ۱۴۵)

فیروزه دلداری (پژوهشگر، فعال رسانه و فضای مجازی)