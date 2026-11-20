به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دفتر آیت‌الله مدرسی، در کربلای معلی، مجلس ترحیمی به مناسبت رحلت آیت‌الله وحید خراسانی برگزار کرد. این مراسم با حضور آیت‌الله مدرسی و جمعی از استادان حوزه علمیه، فضلا و مؤمنان همراه بود.

این مجلس نورانی با تلاوت آیاتی از قرآن کریم و اهدای ثواب آن به روح آن عالم فقید آغاز شد و در ادامه، حجت‌الاسلام سید عدنان جلوخان بر منبر رفت و به تبیین جایگاه والای عالمان الهی و عظمت خسارتی که با رحلت آنان بر جامعه وارد می‌شود، پرداخت.

وی همچنین مسئولیت‌های سنگین عالمان در تبیین احکام شرعی و استنباط آن‌ها از منابع اصیل دینی، و نیز نقش آنان در هدایت و رهبری امت در شرایط و چالش‌های گوناگون را تشریح کرد.

سخنران در ادامه، به بخش‌هایی از سیره علمی و معنوی آن عالم فقید پرداخت و از ارادت و پیوند عمیق ایشان با اهل‌بیت نبوت (علیهم السلام)، اهتمام ایشان به برپایی مجالس اهل‌بیت و خدمت به زائران آنان سخن گفت. وی همچنین به سال‌های پربرکتی اشاره کرد که آن مرحوم در خدمت به مکتب اهل‌بیت (علیهم السلام) سپری کرد و بر ضرورت ادامه این راه مبارک تأکید ورزید.

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