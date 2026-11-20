به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله سعیدی در خطبه‌های نماز جمعه شهر مقدس قم، با تبیین آیه ۲۹ سوره فتح و عبارت «سِیمَاهُمْ فِی وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ»، اظهار داشت: اثر سجده واقعی تنها در چهره انسان آشکار نمی‌شود، بلکه باید در همه شئون زندگی فردی و اجتماعی مؤمن ظهور و بروز داشته باشد؛ چراکه عبودیت حقیقی، انسان را به بندگی خداوند و دوری از گناه و وسوسه‌های شیطانی می‌رساند.

وی با اشاره به ماجرای سجده فرشتگان بر حضرت آدم(ع) و سرپیچی ابلیس افزود: خداوند متعال در طول تاریخ انسان‌ها را با امتحان‌های گوناگون می‌آزماید تا صدق و کذب ادعای ایمان آنان آشکار شود. ابلیس نیز هنگامی که مأمور به سجده بر آدم شد، با تکیه بر برتری‌جویی و تکبر از فرمان الهی سرپیچی کرد و از جایگاه خود رانده شد؛ ازاین‌رو مؤمنان باید مراقب باشند که عبادت ظاهری آنان با رفتار و عملکردشان در زندگی منافات نداشته باشد.

امام جمعه قم با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان ظاهر و باطن ایمان تصریح کرد: نمی‌توان از سجده و عبادت سخن گفت، اما در زندگی اجتماعی حقوق مردم را پایمال کرد، در محل کار به وظایف خود عمل نکرد یا در کسب‌وکار به تقلب و گران‌فروشی روی آورد. سجده‌ای که مورد قبول خداوند باشد، باید در اخلاق، رفتار، مسئولیت‌پذیری و رعایت حقوق دیگران اثر بگذارد و جامعه‌ای که تنها به ظواهر دینی بسنده کند، از حقیقت بندگی فاصله خواهد گرفت.

سعیدی در ادامه با اشاره به مناسبت وفات حضرت ام‌البنین(س)، مادر حضرت عباس(ع)، و روز تکریم مادران و همسران شهدا، خاطرنشان کرد: هنگامی که نام حضرت ام‌البنین(س) به میان می‌آید، معمولاً حضرت عباس(ع) در ذهن‌ها تداعی می‌شود؛ اما باید به مقام و رنج این مادر بزرگوار نیز توجه کرد که چهار فرزند خود را در راه حمایت از دین و امام حسین(ع) تقدیم کرد. تکریم مادران و همسران شهدا تنها به نام بردن و تجلیل در یک روز محدود نمی‌شود، بلکه باید اهداف شهدا و راه آنان را به‌ویژه برای نسل جوان تبیین و دنبال کرد.

وی همچنین با ابراز تأسف از ارتحال آیت‌الله‌العظمی وحید خراسانی، این ضایعه را مصداقی از مضمون روایت امام صادق(ع) دانست که می‌فرماید: «إِذَا مَاتَ الْمُؤْمِنُ الْفَقِیهُ ثُلِمَ فِی الْإِسْلَامِ ثُلْمَةٌ لَا یَسُدُّهَا شَیْءٌ»؛ با وفات فقیه مؤمن، رخنه‌ای در اسلام پدید می‌آید که هیچ چیز جای آن را پر نمی‌کند. امام جمعه قم با اشاره به جایگاه علمی و دینی این مرجع بزرگوار، بر اهتمام ایشان به صیانت از میراث اهل‌بیت(ع)، بزرگداشت ایام فاطمیه و حفظ نظام اسلامی تأکید کرد.

سعیدی با اشاره به سالروز تشکیل بسیج مستضعفین به فرمان امام خمینی(ره) در پنجم آذرماه سال ۱۳۵۸، بسیج را فراتر از یک تشکیلات و سازمان، فرهنگی اجتماعی دانست که بر احساس مسئولیت نسبت به سرنوشت کشور، آمادگی برای مشارکت در حل مسائل جامعه و ترجیح منافع عمومی بر منافع فردی استوار است.

وی افزود: بسیج در دوران دفاع مقدس و عرصه‌هایی همچون جهاد سازندگی و حوادث مختلف کشور، نقش مؤثری در خدمت‌رسانی و دفاع از نظام اسلامی داشته است.

امام جمعه قم با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت نیروهای بسیجی در حل مسائل کشور، اظهار داشت: بسیج تجلی سرمایه اجتماعی و حضور مردم در عرصه‌های مختلف است و مسئولان باید از این ظرفیت ارزشمند برای خدمت به جامعه استفاده کنند.

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