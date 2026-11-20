به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله سیدمحمد مهدی میرباقری در سخنرانی معارفی حرم مطهر، با اشاره به آیات سوره مبارکه آل عمران درباره جنگ احد اظهار کرد: در جنگ احد مسلمان‌ها لطمات ظاهراً شدیدی خوردند، اما این کار خدای متعال بود؛ صحنه احد را خدای متعال تدبیر فرمود تا صف مومنان و منافقان از هم جدا شود، مومنان خالص‌تر شوند و مومنانی که دچار ضعف بودند نقطه‌ضعف‌های خود را بشناسند و آن‌ها را تدارک کنند.

آرزوی شهادت و پشت کردن به میدان جنگ

وی با اشاره به خطاب خداوند به عده‌ای از مومنان در جنگ احد افزود: شما قبل از برخورد با آن صحنه سخت، آرزوی شهادت داشتید، اما وقتی صحنه را دیدید، نتوانستید اقدام کنید، پا در میدان بگذارید، پشت کردید به جنگ و حتی فرار کردید. این‌ها غیر از منافقانی هستند که برای دنیا آمده بودند و اصلاً حاضر نبودند در راه حضرت فداکاری کنند؛ این‌ها کسانی هستند که آرزوی شهادت داشتند.

سخنران حرم مطهر با بیان اینکه خداوند در چند آیه بعد می‌فرماید کسانی که در آن صحنه رویگردان شدند، مکاسبی داشتند و زمینه‌هایی در وجودشان بود که آن‌ها را اصلاح نکرده بودند، گفت: شیطان بر آن‌ها دست گذاشت و در صحنه تحریک کرد و آن‌ها پشت به میدان جنگ کردند. این یک قاعده کلی است؛ ما تعلقاتی داریم که اگر با آن‌ها تسویه‌حساب نکنیم، روزی که امتحان خدا سخت می‌شود، شیطان دست روی آن تعلقات می‌گذارد و ما پشت به میدان جنگ می‌کنیم و فرار می‌کنیم.

تعلقات دنیایی مانع استقامت در صحنه‌های سخت

وی با اشاره به اینکه همه ما تقاضا می‌کنیم امام حسین(ع) ما را جز یاران خودش بپذیرد، افزود: امام رضا(ع) فرمودند اگر می‌خواهید به ثواب شهدای امام حسین برسید، هر وقت یاد امام حسین کردید از حضرت تقاضا کنید و بگویید ای کاش من هم در جمع یاران خاص شما بودم. اگر تمنا کنید و از امام حسین التماس کنید، موانع شما را برمی‌دارند و می‌توانید به آن‌ها ملحق شوید. ولی حقیقت این است کسی که موانع در او هست و تعلق به دنیا دارد، در صحنه سخت ولو دلش هم بخواهد ممکن است سستی کند، پا پس بکشد و فرار کند.

سخنران حرم مطهر با بیان اینکه در جنگ احد عده‌ای طالب مرگ و شهادت بودند، به‌خصوص در رکاب حضرت و وقتی جان حضرت در خطر بود، گفت: شما نقطه‌ضعف‌هایی داشتید که شیطان از آن‌ها سوءاستفاده کرد و دست گذاشت روی آن نقطه‌ضعف‌ها. آدم فرصت‌هایی دارد که می‌تواند با نقطه‌ضعف‌هایش تسویه‌حساب کند، ولی اگر سر فرصت‌ها تسویه‌حساب نکردید، در آن لحظه سخت کار سخت می‌شود.

بخشش الهی و دعوت دوباره به میدان جنگ

وی با اشاره به اینکه خداوند به این‌ها فرمود شما را بخشیدیم و خودتان را برای مرحله بعد اصلاح کنید، افزود: به حضرت هم فرمود که شما هم از این‌ها ببخش و برایشان طلب مغفرت کن؛ بزرگ‌ترین گناه را کردند ولی هم ببخششان و هم برایشان طلب مغفرت از خدا بود. این درگیری سخت با شکست ظاهری مسلمون‌ها و هفتاد شهیدی که دادند، که حمزه سیدالشهدا یکی از آن‌هاست، به پایان رسید.

سخنران حرم مطهر با اشاره به تصمیم دشمن برای بازگشت و تمام کردن کار گفت: خبر به حضرت رسید که دشمن می‌خواهد برگردد. حضرت فرمودند آماده شوید برویم دشمن را تعقیب کنیم. این صحنه‌ای که مسلمون‌ها، به‌خصوص مسلمان‌هایی که در جنگ مجروح شده بودند، زخم‌های بزرگی از دشمن دیده بودند و شهدایی داشتند، کار سختی بود. وجود مقدس نبی اکرم(ص) مجروح شده بودند و وجود مقدس امیرالمومنین(ع) قریب هفتاد هشتاد زخم برداشته بودند که کسانی که می‌خواستند مداوا کنند، هر زخمی را می‌بستند، زخم دیگر سرباز می‌کرد.

اجابت دعوت خدا و رسول پس از جراحت‌های سخت

وی با اشاره به آیه سوره آل عمران درباره کسانی که دعوت خدا و رسول را پس از جراحت‌ها اجابت کردند، گفت: خدای متعال داستان این اجابت را توضیح می‌دهد؛ کسانی که دعوت خدا و رسول را اجابت کردند، بعد از اینکه جراحت‌ها و سختی‌ها به آن‌ها رسیده بود. این خیلی نکته مهمی است؛ یک موقعی انسان هنوز سختی‌های جنگ را ندیده و تلخی‌های جنگ را نچشیده، ولی جامعه‌ای که سختی‌های جنگ را دیده، اجابت دعوت برای مرحله بعد کار سختی است.

سخنران حرم مطهر با اشاره به جنگ‌های دوازده روزه و رمضان گفت: یک موقعی آمریکا عربده می‌کشید و اسرائیل سر و صدا می‌کرد، ولی هنوز ما ضربه دست آن‌ها را ندیده بودیم. الان ما ضربه دست آن‌ها را دیدیم؛ در جنگ دوازده روزه و بعد در جنگ رمضان، واقعاً عقاید ما را شهید کردند، بزرگان ما را شهید کردند و بی‌محابا کودکان مدرسه را شهید کردند. دیدید که این‌ها چه آدم‌های بی‌ملاحظه و بی‌پروا و بی‌تقوایی هستند و برای رسیدن به مقاصدشان هر جنایتی می‌توانند بکنند. بعد از اینکه انسان این جراحت‌ها را برداشت، جامعه‌ای که این جراحت‌ها را دیده، اجابتش سخت‌تر است.

احسان و تقوا؛ ویژگی اجابت‌کنندگان واقعی

وی با بیان اینکه قرآن فقط کسانی را که بعد از جراحت‌ها سختی دیده بودند و عوارض جنگ را دیده بودند، اجابت‌کنندگان واقعی معرفی می‌کند، افزود: این‌ها کسانی هستند که احسان کردند و تقوا به خرج دادند؛ دامنشان را جمع کردند و نذاشتند تهدید دشمن آن‌ها را زمین‌گیر کند. این‌ها به یک اجر عظیم رسیدند. احسان کردن یعنی کار را خوب از آب درآوردن؛ هم اجابت کردند با حضرت آمدند، هم زیبا کار را انجام دادند و هم دامنشان را جمع کردند و مواظب بودند گرفتار نشوند.

سخنران حرم مطهر با اشاره به آیه بعد که توضیح همین احسان و تقواست، گفت: این‌ها کسانی هستند که عده‌ای از مردم به آن‌ها گفتند دشمن تجمع کرده و با امکانات و عده و عده بیشتری می‌آید، نگران باشید و بترسید و نروید تو میدان. این‌ها چه کردند؟ به جای اینکه بترسند، این حرف آن‌ها بر ایمان این‌ها افزود.

چگونه تهدید دشمن ایمان مومن را افزایش می‌دهد

وی با اشاره به اینکه چگونه می‌شود آدمی وقتی تهدیدش می‌کنند، به جای اینکه بترسد مومن‌تر می‌شود، گفت: این در جنگ احزاب هم هست. در جنگ احزاب دشمن احزاب هم‌پیمان خودش را جمع کرد و مدینه را محاصره کرد. مدت طولانی مدینه محاصره بود، سرمای زمستان هم بود، حضرت دستور دادند خندق کندند، دور مدینه خندق کردند، آن‌ها آن طرف خندق و این‌ها این طرف خندق. مدت طولانی طول کشید و کار سخت شد.

سخنران حرم مطهر با اشاره به سخن منافقین در جنگ احزاب گفت: منافقین وقتی سختی صحنه را دیدند، می‌گفتند خدا و پیغمبرش جز دروغ به ما وعده ندادند؛ پیروز می‌شوید و جبهه حق پیروز است و دشمن شکست می‌خورد و ما شما را یاری می‌کنیم و ملائکه به کمک شما می‌آیند، همه‌اش دروغ بود. احساس می‌کردند کار تمام شده است؛ ده هزار لشکر آمده بودند مدینه را محاصره کرده بودند، محاصره هم طول کشیده، کم‌کم امکانات در شهر نیست، از درون شهر هم یهود منافقانه کم‌کم با آن‌ها هم‌پیمان شدند و توطئه می‌کنند. احساس می‌کردند همه‌چیز از دست رفته است.

مومنین در جنگ احزاب تسلیم نشدند

وی با بیان اینکه در همان صحنه قرآن می‌فرماید مومنین این‌جور نبودند، افزود: مومنین وقتی این صحنه سخت را دیدند که احزاب سیاسی دست به دست هم دادند و با هم آمدند می‌خواهند کار را یکسره کنند، گفتند این همان وعده خداست و خدا و رسول راست گفتند. این کدام وعده است؟ این همان وعده‌ای است که خدای متعال در قرآن می‌فرماید عبور از صحنه‌ها و رسیدن به بهشت از دل سختی‌ها عبور می‌کند. هرچه نزدیک‌تر می‌شوید به رحمت الهی، امتحان‌ها سخت‌تر می‌شود. هرچه بزرگ‌تر بشوید، امتحان سخت‌تر می‌شود .

سخنران حرم مطهر با اشاره به اینکه مومنین خیال کردند کار تمام می‌شود، گفت: ندیدید که امت‌های گذشته کارشان به جایی می‌رسید که مسّت‌هم‌البأساء و الضراء و زلزلوا؛ کار به جایی می‌رسید که تکانه‌های بزرگی پیدا می‌شد برایشان، به طوری که مومنین کنار انبیا هم می‌گفتند چه وقت خدا بناست ما را نصرت کند. کار به سختی می‌کشید. درسایی که برقرار است، می‌فرماید کار به حدی سخت می‌شد که مومنین کنار انبیا هم می‌گفتند پس کی خدا می‌خواهد ما را پیروز کند. این همونه؛ خدا می‌فرماید در پیش روی فتوحات و پیروزی‌ها امتحان‌های سختی است. شما می‌خواهید به وادی بهشت نزدیک بشید، باید از موانع بگذرید. بهشتی بشید، باید از دل امتحانات سخت بگذرید.

توکل به خدا؛ پاسخ مومنین به تهدید دشمن

سخنران حرم مطهر با اشاره به اینکه مومن اصلاً رشد یعنی خدای متعال تکلیفی می‌آورد که به حسب ظاهر شدنی نیست، ولی تکلیف است، گفت: اگر توکل کردی و نترسیدی، خدای متعال در دل اون صحنه‌هایی که احتمال نصرت و پیروزی نیست، خدا پیروزی رو نازل می‌کنه، به شما دست خودش رو نشون می‌ده. شما می‌بینید که «لا حول و لا قوه الا بالله»؛ رسیدن به توحید افعالی که آدم بفهمه همه کار دست اوست، هیچ کار دست دیگری نیست، هیچ کار. این وقتیست که آدم تو تکلیف استقامت می‌کنه. نتیجه استقامت اینه خدای متعال اگر استقامت کردید، موانع را کنار میزند، دست خودش رو به شما نشان می‌دهد، موحد می‌شوید.

رهبری که انسان را از تکیه به اسباب رها می‌کند

وی با اشاره به تفسیر مرحوم علامه طباطبایی از آیه «و من یتق الله یجعل الله مخرجاً» گفت: ایشان می‌فرماید اولین راه خروجی که خدا قرار می‌دهد در درون انسانه؛ انسان رو از تکیه به اسباب رها می‌کنه. می‌فهمی هیچ کاره‌ای. تا دیروز اگر پول تو جیبت نبود می‌ترسیدی، ولی وقتی تقوای اقتصادی رعایت می‌کنی، فقط اعتمادت به خداست. تا دیروز از دشمن می‌ترسیدی، وقتی توکل به خدا می‌کنی، می‌ری در دل صحنه، می‌ایستی، خدای متعال دلت رو قرص می‌کنه، دیگه از دشمن نمی‌ترسی. می‌شی مثل ملت رشید ایران که دشمن مانده که چرا اینا نمی‌ترسن. الان تمام تقریباً توان دریایی خودش رو آمریکا و هم‌پیمانانش آوردن تو منطقه، موندن که چرا مردم ایران نمی‌ترسن. این مال همینه؛ وقتی کسی توکل به خدا کرد، ایستاد در مقابل دشمن خدا، خدای متعال به او توحید افعالی می‌ده.

سخنران حرم مطهر با بیان اینکه این آیه رو این‌جوری می‌فهمم که «فانقلبوا بنعمت من الله و فضل» این فضل الهی همون مقام توکل به خداست، مقام اعتماد به خداست، مقام توحید افعالیه، گفت: می‌فهمه کار دست دشمن نیست، به اندازه خودش هر کسی اعتماد کرده می‌فهمه کار دست خداست، لذا دیگه به هیچ وجه تهدید دشمن در او تاثیر نمی‌کنه. لذا می‌فرماید «انما ذلکم الشیطان یخوف اولیاءه فلا تخافوهم و خافون ان کنتم مومنین». مرحوم علامه طباطبایی می‌گن شیطان همون آدمایی هستن که تو جبهه مومنین، مومنین از دشمن می‌ترسونن، قرآن ازشون تعبیر به شیطان کرده. «یخوف اولیاءه» دوستان خودش رو می‌ترسونه. شما چرا می‌ترسید؟ «و خافون ان کنتم مومنین»؛ اگر مومنین، فقط نگران من باشید، به تکلیف عمل کنید، نگران هیچی نباشید.

روضه سیدالشهدا(ع)

وی در پایان با اشاره به شب زیارت مخصوص سیدالشهدا گفت: همه انبیا طبق روایت از آسمان نزول می‌شن، اوصیای‌شون میان کربلا برای زیارت سیدالشهدا. ما هم از راه دور عرض ادب می‌کنیم: «السلام علی الحسین و علی علی بن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین». دو سه بیت از این اشعار معروف مقبل رو بخونم که نقل شده بی‌بی فاطمه زهرا پای این اشعار گریه کردن؛ نه ذوالجناح دگر تاب استقامت داشت، نه سیدالشهدا بر جدال طاقت داشت، هوا ز جور مخالف چو قیرگون گردید، عزیز فاطمه از اسب سرنگون گردید، بلند مرتبه شاهی ز صدر زین افتاد، اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد.

سخنران حرم مطهر با اشاره به تعبیر زیارت ناحیه مقدسه گفت: تعبیر زیارت ناحیه مقدسه اینه «اسقط جوادک هویت الجری»؛ حضرت رو ذوالجناح آرام می‌خواست تو گودی قتلگاه به زمین بگذاره. تعبیر مقتل اینه که این کاری کردند حضرت از اسب به صورت به گونه راست به زمین خورد، «سقط عن الس علی د الیمن». صلی الله علیک یا اباعبدالله.