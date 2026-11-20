به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، همزمان با هفته کتاب و کتابخوانی، کمپین «می‌خوانیم» را با محوریت معرفی کتاب از سوی چهره‌های شناخته‌شده فرهنگی، هنری و اجتماعی به اجرا گذاشته است؛ پویشی که می‌کوشد مخاطبان بیشتری را به سمت کتاب و مطالعه سوق دهد.



در این کمپین، طیف متنوعی از شخصیت‌های فرهنگی و هنری دعوت شده‌اند تا هر یک با معرفی یک کتاب، مخاطبان خود را به خواندن آن اثر ترغیب کنند. بازیگران، کارگردانان، نویسندگان، شاعران، مجریان تلویزیونی، فعالان اجتماعی، فعالان محیط زیست و چهره‌های مذهبی از جمله گروه‌هایی هستند که در این حرکت فرهنگی مشارکت داشته‌اند و هر کدام با انتخاب یک اثر، پیشنهاد خود را برای مطالعه با مردم به اشتراک گذاشته‌اند.



«محمدحسین علی‌مددی»، معاون ارتباطات، رسانه و فضای مجازی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، درباره اهداف و جزئیات اجرای کمپین «می‌خوانیم» می‌گوید: هدف اصلی از اجرای این کمپین، ترویج فرهنگ کتابخوانی و تشویق شهروندان به مطالعه با مشارکت چهره‌های محبوب و اثرگذار در حوزه‌های مختلف فرهنگی و هنری است.



وی با اشاره به اهمیت بهره‌گیری از سرمایه اجتماعی هنرمندان و شخصیت‌های شناخته‌شده در ترویج فعالیت‌های فرهنگی، می‌افزاید: وقتی یک هنرمند، نویسنده، بازیگر یا چهره محبوب اجتماعی کتابی را معرفی می‌کند، این پیشنهاد می‌تواند انگیزه‌ای برای مخاطبان و علاقه‌مندان او ایجاد کند تا با آن اثر آشنا شوند و برای خواندنش اقدام کنند. در واقع، تلاش ما این است که از ظرفیت ارتباطی و اجتماعی این عزیزان برای تقویت پیوند مردم با کتاب استفاده کنیم.



علی‌مددی همچنین درباره نحوه اطلاع‌رسانی و اکران شهری کمپین «می‌خوانیم»، اظهار می‌کند: این پیشنهادها در قالب طرح‌های تبلیغاتی و فرهنگی در سطح شهر تهران به نمایش درمی‌آیند. عرشه پل‌ها و ایستگاه‌های مترو از جمله فضاهایی هستند که برای اکران این آثار در نظر گرفته شده‌اند تا پیام کمپین در معرض دید طیف گسترده‌ای از شهروندان قرار بگیرد.



به گفته معاون ارتباطات، رسانه و فضای مجازی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، این اقدام علاوه بر آشنا کردن مردم با کتاب‌های پیشنهادی چهره‌های فرهنگی و هنری با هدف ایجاد فضایی فرهنگی‌تر در سیمای شهری تهران و استفاده از ظرفیت فضاهای عمومی برای ترویج کتابخوانی انجام می‌شود.



در میان چهره‌های حاضر در کمپین «می‌خوانیم»، نام هنرمندان و شخصیت‌های شناخته‌شده‌ای همچون مرضیه برومند، علیرضا خمسه، پردیس احمدیه، محسن مومنی شریف، فرهاد اصلانی، فرزاد حسنی، محیط طباطبایی، رسول نجفیان، مژده لواسانی، محمدرضا شهیدی‌فر و… به چشم می‌خورد. حضور چهره‌هایی از نسل‌ها و حوزه‌های گوناگون فرهنگی و هنری به منظور ایجاد ارتباط با گروه‌های متنوع مخاطبان و گسترش دامنه اثرگذاری این پویش است.



نکته قابل توجه در این حرکت فرهنگی، خروج معرفی کتاب از فضای محدود رسانه‌ها و محافل تخصصی و انتقال آن به بستر شهر و زندگی روزمره شهروندان است. قرار گرفتن تصویر چهره‌های فرهنگی و کتاب‌های پیشنهادی آن‌ها بر عرشه پل‌ها و در ایستگاه‌های مترو، فرصتی فراهم می‌کند تا حتی شهروندانی که به شکل معمول کمتر با رویدادهای حوزه کتاب ارتباط دارند در جریان این پیشنهادها قرار بگیرند و شاید در میان کتاب‌های معرفی‌شده، اثری متناسب با علاقه و سلیقه خود پیدا کنند.



هفته کتاب و کتابخوانی از یکشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۵ آغاز شده است و اجرای این کمپین بار دیگر اهمیت استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی شهر و چهره‌های اثرگذار اجتماعی برای ترویج مطالعه را یادآوری می‌کند.



شاید یک پیشنهاد ساده از سوی هنرمندی محبوب، همان نقطه آغاز آشنایی یک شهروند با کتابی باشد که مسیر فکری و فرهنگی او را تغییر دهد؛ اتفاقی که می‌تواند ارزشمندترین دستاورد کمپین «می‌خوانیم» باشد.

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