به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ علیرضا زاکانی، شهردار تهران و محمدباقر اعلمی؛ رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با ثبت‌نام و دریافت کارت عضویت کتابخانه‌های این سازمان به جمع اعضای شبکه کتابخانه‌های عمومی پایتخت پیوستند.



زاکانی با اشاره به اهمیت کتاب و کتابخوانی اظهار کرد: مطالعه و حضور در کتابخانه‌ها، سبب رشد دانش و عقلانیت و تقویت ابعاد ملی، مذهبی و ایجاد غیرت دینی می‌شود.



وی گفت: کتابخوانی از موضوعات آغازینی است که در راستای مصلحت و منفعت مردم و انقلاب دنبال می‌شود و نگرش این نهاد فرهنگی، حرکت در مسیر انقلاب و برخورداری از موضع انقلابی است.



شهردار تهران با بیان اینکه مشکل اصلی در حوزه کتاب، کاهش سرانه مطالعه و نبود وابستگی و ارتباط مستمر شهروندان با کتاب است، تصریح کرد: برای حل این معضل باید برنامه‌ریزی کرد، کارویژه مشخصی تعریف کرد و آن را در فرهنگسرها، مساجد و مدارس به اجرا درآورد. فرهنگسراها می‌توانند محور فعالیت های کتاب محور بزرگی در شهر تهران باشند.

زاکانی ظرفیت مترو تهران را امکان ارزشمندی برای تروج کتابخوانی و آشنایی شهروندان با کتاب دانست.



عضویت شهردار تهران و رئیس سازمان فرهنگی هنری در شبکه کتابخانه‌های این سازمان در راستای توجه به ظرفیت کتابخانه‌های شهری و تقویت جایگاه آن‌ها به‌عنوان مراکز فرهنگی و محله‌محور انجام شده است.



سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با برخورداری از شبکه گسترده کتابخانه‌ها در مناطق ۲۲گانه پایتخت، خدمات متنوعی از جمله امانت کتاب، سالن‌های مطالعه و برنامه‌های فرهنگی و ترویجی را به شهروندان ارائه می‌کند.



پیوستن مدیران ارشد مدیریت شهری به این شبکه، فرصتی برای تأکید بر ظرفیت کتابخانه‌های پایتخت و ضرورت بهره‌گیری از این زیرساخت‌ها در مسیر گسترش فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در میان شهروندان است.



سازمان فرهنگی‌هنری شهرداری تهران از مدیران شهری، مسئولان دستگاه‌های اجرایی و عموم شهروندان دعوت می‌کند با پیوستن به شبکه کتابخانه‌های پایتخت و بهره‌مندی از خدمات و ظرفیت‌های متنوع این مراکز فرهنگی در گسترش فرهنگ مطالعه و کتابخوانی مشارکت کنند و با حضور فعال خود به پویایی بیشتر کتابخانه‌های محله‌ای یاری برسانند.

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