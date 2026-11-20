به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین سید نقی مهدی زیدی، روحانی هندی، در خطبه‌های نماز جمعه که در تاراگرای هند برگزار شد، با تأکید بر ابعاد جهانی آموزه‌های حضرت فاطمه زهرا(س)، خطبه فدکیه را منشوری جامع برای ترویج عدالت اجتماعی، تقویت کرامت انسانی و مقابله با بحران‌های اخلاقی و اجتماعی دانست.

وی با اشاره به جایگاه تاریخی و محتوای عمیق خطبه فدکیه اظهار داشت: حضرت فاطمه زهرا(س) این خطبه فصیح و ماندگار را پس از رحلت پیامبر اکرم(ص) در مسجدالنبی ایراد کردند و در آن، موضوعات اساسی همچون توحید، نبوت، حجیت قرآن، فلسفه احکام، ولایت اهل‌بیت(ع)، ارث پیامبران، عدالت اجتماعی و دفاع از حق را مطرح ساختند.

این روحانی هندی افزود: این خطبه از نظر محتوایی، مجموعه‌ای ارزشمند از معارف اعتقادی، آموزه‌های اخلاقی و اصول اداره جامعه اسلامی است که می‌تواند راهنمای زندگی فردی و اجتماعی مسلمانان باشد.

امام جمعه تاراگرای هند در ادامه، به آغاز خطبه فدکیه با حمد و سپاس الهی اشاره کرد و گفت: حضرت زهرا(س) در بخش نخست خطبه، ضمن ستایش خداوند و بیان نعمت‌های بی‌شمار او، بر تنزیه ذات الهی از هرگونه عیب، تشبیه و محدودیت تأکید کردند.

وی با اشاره به عبارت حضرت زهرا(س): «اَلْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَی مَا أَنْعَمَ، وَلَهُ الشُّکْرُ عَلَی مَا أَلْهَمَ... الْمُمْتَنِعُ عَنِ الْأَبْصَارِ رُؤْیَتُهُ، وَمِنَ الْأَلْسُنِ صِفَتُهُ، وَمِنَ الْأَوْهَامِ کَیْفِیَّتُهُ» توضیح داد: تمام ستایش‌ها برای خداوند به سبب نعمت‌هایی است که عطا کرده و همه شکرها از آنِ اوست؛ همان خدایی که چشم‌ها توان دیدن او، زبان‌ها قدرت توصیف کاملش و اندیشه‌ها امکان درک چگونگی ذاتش را ندارند.

رسالت پیامبر(ص)؛ تحول جامعه از تاریکی به سوی هدایت

حجت‌الاسلام نقی مهدی زیدی با اشاره به شرایط جامعه پیش از بعثت پیامبر اکرم(ص) اظهار داشت: پیش از ظهور اسلام، ظلم، ناامنی و تاریکی فکری بر جامعه حاکم بود؛ اما پیامبر اکرم(ص) با رسالت الهی و تعالیم حق و هدایت، جامعه را از آن وضعیت خارج کرد و پایه‌های دین و نظامی مبتنی بر ارزش‌های الهی را استحکام بخشید.

وی در ادامه، با تبیین فلسفه احکام و حکمت عبادات در خطبه فدکیه، به سخن حضرت زهرا(س) اشاره کرد: «فَجَعَلَ اللَّهُ الْإِیمَانَ تَطْهِیرًا لَکُمْ مِنَ الشِّرْکِ، وَالصَّلَاةَ تَنْزِیهًا لَکُمْ عَنِ الْکِبْرِ، وَالزَّکَاةَ تَزْکِیَةً لِلنَّفْسِ وَنَمَاءً فِی الرِّزْقِ، وَالصِّیَامَ تَثْبِیتًا لِلْإِخْلَاصِ».

این کارشناس دینی توضیح داد: خداوند ایمان را وسیله پاکی از شرک، نماز را عامل دوری از تکبر، زکات را سبب تزکیه نفس و افزایش برکت در روزی و روزه را وسیله تقویت اخلاص قرار داده است. به گفته وی، این بیان نشان می‌دهد که هر یک از عبادات، افزون بر جنبه عبادی، نقش تربیتی و اخلاقی مشخصی در رشد شخصیت انسان دارد؛ ایمان انسان را از شرک، نماز او را از غرور و تکبر، زکات او را از بخل و حرص و روزه او را از آلودگی‌های درونی دور می‌کند.

امام جمعه تاراگرای هند در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به نگاه اجتماعی حضرت زهرا(س) در خطبه فدکیه اظهار داشت: آموزه‌های این خطبه تنها به عبادات فردی محدود نمی‌شود، بلکه عدالت، صله‌رحم و اصلاح جامعه را نیز در بر می‌گیرد.

وی با استناد به عبارت: «وَالْعَدْلَ تَنْسِیقًا لِلْقُلُوبِ، وَصِلَةَ الْأَرْحَامِ مَنْسَأَةً فِی الْعُمُرِ، وَمَنْماةً لِلْعَدَدِ... وَالْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ مَصْلَحَةً لِلْعَامَّةِ» تأکید کرد: حضرت زهرا(س)، عدالت را عامل هماهنگی و همبستگی دل‌ها، صله‌رحم را موجب برکت در عمر و افزایش جمعیت و امر به معروف را مایه صلاح و مصلحت عمومی جامعه معرفی کردند.

امام جمعه تاراگرای هند افزود: آرامش و همبستگی اجتماعی در گرو رعایت عدالت، احترام به پیوندهای خانوادگی و تلاش برای اصلاح جامعه است. امر به معروف و نهی از منکر نیز مسئولیتی همگانی است که با هدف جلوگیری از گسترش فساد و تقویت سلامت اجتماعی بر عهده مسلمانان قرار دارد.

حجت‌الاسلام نقی مهدی زیدی در ادامه، به جایگاه ولایت و امامت اهل‌بیت(ع) در خطبه فدکیه اشاره کرد و گفت: حضرت فاطمه زهرا(س)، پیروی از اهل‌بیت(ع) را عامل سامان‌یافتگی امت و امامت آنان را مایه مصونیت جامعه از تفرقه معرفی کرده‌اند.

وی با استناد به عبارت مشهور: «وَطَاعَتَنَا نِظَامًا لِلْمِلَّةِ، وَإِمَامَتَنَا أَمَانًا مِنَ الْفُرْقَةِ» بیان کرد: بر اساس این آموزه، اطاعت از اهل‌بیت(ع) موجب استحکام و انسجام امت اسلامی و امامت آنان عامل پیشگیری از پراکندگی و اختلاف است. از این‌رو، پیوند با اهل‌بیت(ع) و بهره‌گیری از هدایت آنان، نقش اساسی در حفظ وحدت فکری و عملی جامعه اسلامی دارد.

امام جمعه تاراگرای هند در بخش پایانی سخنان خود، با تجلیل از شخصیت علمی و معنوی آیت‌الله‌العظمی شیخ حسین وحید خراسانی(ره)، به جایگاه برجسته ایشان در حوزه‌های علمیه اشاره کرد و گفت: شخصیت علمی آن مرحوم تنها به جایگاه برجسته ایشان در فقه و اصول محدود نمی‌شد، بلکه ارتباط عمیق با قرآن کریم و ارادت ویژه به اهل‌بیت(ع) از ویژگی‌های برجسته زندگی ایشان بود. دلبستگی عمیق به حضرت فاطمه زهرا(س) و اهتمام ویژه به برگزاری مجالس عزاداری آن حضرت نیز از جلوه‌های ماندگار حیات معنوی ایشان به شمار می‌رفت.

حجت‌الاسلام نقی مهدی زیدی در پایان، رحلت آیت‌الله‌العظمی وحید خراسانی(ره) را ضایعه‌ای بزرگ برای حوزه‌های علمیه و پیروان مکتب اهل‌بیت(ع) در سراسر جهان دانست و تأکید کرد: با درگذشت این مرجع عالی‌قدر، حوزه‌های علمیه یکی از فقهای برجسته، محققان ژرف‌اندیش و استادان بزرگ خود را از دست دادند.

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