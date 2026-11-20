به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین سید مجتبی عباس موسوی، دبیرکل انجمن شرعی شیعیان جامو و کشمیر، در خطبه‌های نماز جمعه که در حسینیه ماگام کشمیر برگزار شد، با تأکید بر بحران اخلاقی و گسترش مادی‌گرایی در جهان امروز، سیره حضرت فاطمه زهرا(س) را الگویی جامع برای احیای ارزش‌های انسانی، تقویت معنویت و تربیت نسل جوان دانست.

وی با اشاره به آثار منفی دلبستگی افراطی به لذت‌ها و خواسته‌های دنیوی اظهار داشت: غرق شدن در لذت‌های مادی و پیروی بی‌حدوحصر از تمایلات نفسانی، انسان را از ارزش‌های معنوی، مسئولیت‌های اخلاقی و کرامت انسانی دور می‌کند.

خطیب جمعه ماگام کشمیر با استناد به یکی از سخنان حکیمانه امیرالمؤمنین حضرت علی(ع) افزود: فاصله گرفتن از تقوا، انسان را به اسارت خواهش‌های نفسانی و شهوات می‌کشاند و زمینه سقوط معنوی و اخلاقی او را فراهم می‌کند.

وی با تأکید بر ضرورت تربیت فکری و اخلاقی نسل جوان بر اساس آموزه‌های دینی، ارزش‌های اخلاقی و احساس مسئولیت اجتماعی تصریح کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری لازم است جوانان به‌جای مادی‌گرایی و دلبستگی به خواسته‌های زودگذر دنیوی، به سوی اصول والای انسانی و دینی هدایت شوند.

سیره حضرت فاطمه زهرا(س)؛ الگویی برای همه انسان‌ها

دبیرکل انجمن شرعی شیعیان جامو و کشمیر در بخش دیگری از سخنان خود، با تبیین جایگاه والای حضرت فاطمه زهرا(س)، اظهار داشت: زندگی پربرکت، شخصیت، عبادت، عفاف، استقامت و حق‌طلبی حضرت زهرا(س)، الگویی کامل و ماندگار برای تمام بشریت است.

وی با اشاره به روایات متعدد پیامبر اکرم(ص)، بر جایگاه استثنایی و منزلت معنوی حضرت فاطمه زهرا(س) تأکید کرد و گفت: رضایت حضرت زهرا(س) با رضایت پیامبر اکرم(ص) و خشم ایشان با خشم رسول خدا(ص) پیوند دارد.

حجت‌الاسلام سید مجتبی موسوی با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری عملی از آموزه‌های فاطمی خاطرنشان کرد: بزرگداشت ایام فاطمیه نباید صرفاً به برگزاری مجالس عزاداری و سوگواری محدود شود؛ بلکه فلسفه اصلی این مناسبت‌ها، شناخت سیره حضرت زهرا(س) و به‌کارگیری آموزه‌های ایشان در زندگی فردی و اجتماعی است.

وی در ادامه، با ابراز تأسف و تأثر از رحلت آیت‌الله‌العظمی شیخ حسین وحید خراسانی(ره)، از خدمات علمی و دینی این مرجع عالی‌قدر تجلیل کرد و برای آمرزش و علو درجات علمای فقید و شهدای اسلام دعا کرد.

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