به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نمایندگی جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد امروز (جمعه) به وقت محلی و همزمان با روز جهانی کودک در بیانیه‌ای اعلام کرد: سازمان ملل متحد امروز را به عنوان «روز جهانی کودک» نام‌گذاری کرده است؛ روزی که یادآور می‌شود هر کودکی در هر کجای جهان، از حقوقی بنیادین برخوردار است؛ حقوقی همچون حق برخورداری از حمایت، حق آموزش و حق شنیده شدن صدا.

نمایندگی ایران در سازمان ملل اضافه کرد: با این حال، فراتر از تمام این حقوق که هر یک به نوبه خود ارزشمند هستند، اساسی‌ترین حق انسان، حق زندگی کردن، رویا داشتن و چشم‌انداز آینده‌ای سرشار از شادی و امید داشتن است.

نمایندگی ایران در سازمان ملل تصریح کرد: در تاریخ ۲۸ فوریه (نهم اسفند ۱۴۰۴)، ۱۶۸ کودک و معلم در «میناب» طی دو حمله ویرانگر با استفاده از موشک‌های تاماهاوک ایالات متحده، جان خود را از دست دادند. حدود ۳۰۰ دانش‌آموزی که از این فاجعه جان سالم به در بردند، همچنان از آسیب‌های شدید روانی رنج می‌برند و نیازمند مراقبت، درمان و حمایت‌های طولانی‌مدت هستند.

مردم ایران هرگز فاجعه میناب را فراموش نخواهند کرد

نمایندگی ایران در سازمان ملل تأکید کرد: مردم ایران هرگز فاجعه کودکان میناب را فراموش نخواهد کرد؛ کودکانی که جانشان به شکلی بی‌رحمانه در حملات هوایی ایالات متحده گرفته شد. بیایید صدای رنج کودکان بی‌گناه میناب باشیم و یاد و خاطره‌شان را گرامی بداریم.

مدرسه شجره طیبه میناب روز نهم اسفند ۱۴۰۴ در نخستین روز تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران هدف حمله موشکی قرار گرفت که به شهادت ۱۶۸ دانش‌آموز و عضو کادر آموزشی این مدرسه منجر شد.

این حمله طی ماه‌های گذشته واکنش‌های گسترده‌ای در محافل حقوق بشری و رسانه‌های بین‌المللی برانگیخته است.

هیأت مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد در گزارشی اعلام کرده است که دلایل معقولی برای انتساب حمله به نیروهای آمریکایی و احتمال وقوع جنایت جنگی وجود دارد.

با وجود این یافته‌ها، رژیم آمریکا تاکنون مسئولیت رسمی این حمله را نپذیرفته و نتایج تحقیقات داخلی خود را منتشر نکرده است.

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