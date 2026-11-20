به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نیروهای مسلح یمن اعلام کردند عملیاتی نظامی را علیه نیروگاه برق الشقیق و بندر جیزان در عربستان سعودی اجرا کرده‌اند.

سرتیپ یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن گفت: اصابت‌ها دقیق و مستقیم بوده و خسارات گسترده‌ای به اهداف مورد نظر وارد کرده است.

سرتیپ یحیی سریع بار دیگر تأکید کرد: حمله به نیروگاه الشقیق و بندر جیزان در چارچوب پاسخ به حملات اخیر عربستان صورت گرفته است.

نیروهای مسلح یمن تأکید کردند: این عملیات در پاسخ به «حملات دشمن سعودی به نیروگاه‌های برق صعده و المخا و همچنین حمله امروز به یکی از اسکله‌های بندر الحدیده انجام شده است».

در این بیانیه آمده است: هرگونه حمله به بندر الحدیده یا نیروگاه‌های برق یمن، با پاسخ مستقیم به بنادر و نیروگاه‌های برق عربستان مواجه خواهد شد.

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