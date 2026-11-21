به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ پنجاه‌وهشتمین فروند از پهپادهای پیشرفته MQ-۹ ارتش متجاوز آمریکا ساعتی قبل در آسمان تنگه هرمز، توسط سامانه نوین پدافند هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شناسایی، رهگیری و مورد اصابت قرار گرفت.

این پهپاد که از تجهیزات پیشرفته شناسایی و عملیاتی ارتش آمریکا به شمار می‌رود، در جریان رصد و پایش تحرکات هوایی در منطقه تنگه هرمز، توسط سامانه نوین پدافندی هوافضای سپاه مورد هدف قرار گرفت.

براساس این گزارش، با انهدام این پهپاد، شمار پهپادهای MQ-۹ منهدم‌شده ارتش آمریکا به ۵۸ فروند رسید؛ آماری که در صورت تأیید نهایی، از تداوم مقابله پدافندی با پرنده‌های بدون سرنشین متجاوز در حریم هوایی کشور حکایت دارد.

تنگه هرمز به‌عنوان یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های راهبردی جهان، از اهمیت ویژه‌ای در معادلات امنیتی و نظامی منطقه برخوردار است و رصد تحرکات هوایی در این محدوده، بخشی از مأموریت‌های دفاعی نیروهای مسلح برای صیانت از امنیت و حاکمیت کشور محسوب می‌شود.

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