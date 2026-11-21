به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مشاور رهبر معظم انقلاب در امور بین‌الملل در نوشتاری به زبان عربی خطاب به حکام بحرین عنوان کرد: فشار بر علما، به‌ویژه آیت‌الله عیسی قاسم، و سرکوب مطالبات مدنی در بحرین، شکاف دولت و جامعه را عمیق‌تر می‌کند؛ «شکافی که نه چتر پوسیده امنیتی آمریکا و نه سراب عادی‌سازی با اسرائیل» ترمیمش خواهد کرد.

علی اکبر ولایتی افزود: در گفتمان اصیل اسلامی، اصالت و مشروعیت سیاسی از اراده مردم سرچشمه می‌گیرد و بدون رضایت آنان دوام نخواهد داشت.

.

..........................

پایان پیام