به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ محمد الفرح، عضو دفتر سیاسی انصارالله یمن اعلام با هشدار به سعودی‌ها گفت: بندر جده عربستان جزو اهداف ما خواهد بود و ممکن است به سرنوشتی مانند بندر ایلات در سرزمین‌های اشغالی دچار شود.

الفرح با اشاره به فاصله جغرافیایی یمن تا بنادر عربستان، به‌ویژه بندر جده، گفت: این فاصله از مسافت میان یمن و بنادر فلسطین اشغالی کمتر است.

وی با تاکید بر ضرورت جدی گرفتن هشدارهای یمن، افزود: قرار گرفتن بنادر سعودی در عمق خاک این کشور، آن‌ها را از خطر حمله و هدف قرار گرفتن دور نمی‌کند.

بندر ایلات در سرزمین‌های اشغالی در پی حملات و محاصره اعمال شده توسط مقاومت یمن به مدت دو سال تعطیل شد.

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