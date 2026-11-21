به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم بزرگداشت دهمین سالگرد ارتحال آیت‌الله العظمی سید عبدالکریم موسوی اردبیلی، روز دوشنبه دوم آذرماه، هم‌زمان با شام وفات حضرت ام‌البنین(سلام‌الله‌علیها)، پس از اقامه نماز مغرب و عشاء در مسجد امیرالمؤمنین(ع) تهران برگزار خواهد شد.

این مراسم با پیام آیت‌الله العظمی عبدالله جوادی آملی، مرجع گرانقدر تقلید، و سخنرانی آیت‌الله سید حسن عاملی، نماینده ولی‌فقیه و امام جمعه اردبیل، همراه خواهد بود.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید مرتضی اردبیلی، امام جماعت مسجد امیرالمؤمنین(ع) تهران، با اشاره به جایگاه علمی، دینی و اجتماعی آیت‌الله موسوی اردبیلی، اظهار کرد: آن مرجع فقید از شخصیت‌های اثرگذار تاریخ معاصر حوزه‌های علمیه و انقلاب اسلامی بود که با نگاهی آینده‌نگر، اقدامات ماندگاری در عرصه‌های علمی، آموزشی، فرهنگی و اجتماعی به یادگار گذاشت.

وی تأسیس مؤسسه خیریه مکتب امیرالمؤمنین(ع)، مدارس مفید و دانشگاه مفید را از جمله جلوه‌های این رویکرد دانست و افزود: این مجموعه‌ها با هدف توسعه آموزش، تربیت نیروهای مستعد، گسترش فعالیت‌های فرهنگی و حمایت از اقشار نیازمند شکل گرفتند و آثار فعالیت‌های آن‌ها همچنان ادامه دارد.

امام جماعت مسجد امیرالمؤمنین(ع) تهران همچنین با اشاره به نقش‌آفرینی آیت‌الله موسوی اردبیلی در نهضت اسلامی و مسئولیت‌های مهم ایشان پس از پیروزی انقلاب، بر ضرورت بازشناسی ابعاد مختلف شخصیت و میراث علمی و اجتماعی آن عالم برجسته تأکید کرد.

گفتنی است آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی از مراجع تقلید شیعه و از چهره‌های برجسته انقلاب اسلامی بود که مسئولیت‌هایی همچون ریاست دیوان عالی کشور، دادستانی کل کشور و عضویت در شورای انقلاب را بر عهده داشت. وی آذرماه سال ۱۳۹۵ در قم درگذشت و در جوار حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(سلام‌الله‌علیها) به خاک سپرده شد.

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