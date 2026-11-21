به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حوزه‌های علمیه خواهران جمهوری اسلامی ایران با صدور بیانیه ای، سرکوب و صدور احکام سنگین علیه علمای شیعه بحرین را محکوم کرد.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

«وَلَا تَرْکَنُوا إِلَی الَّذِینَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّکُمُ النَّارُ» (هود، ۱۱۳)

در روزگاری که جهان اسلام بیش از هر زمان نیازمند وحدت، همبستگی و ایستادگی در برابر جبهه ظلم و استکبار است، صدور احکام سنگین قضایی علیه جمعی از علمای برجسته بحرین، از جمله آیت‌الله شیخ عیسی قاسم و شیخ حسین الدیهی، اقدامی نگران‌کننده و مغایر با موازین عدالت، آزادی‌های دینی و حقوق بنیادین ملت‌هاست؛ رویکردی که در امتداد سیاست‌های سلطه‌جویانه و مداخله‌گرانه قدرت‌های استکباری و جریان صهیونیسم جهانی قابل ارزیابی است.

حوزه‌های علمیه خواهران جمهوری اسلامی ایران ضمن محکومیت این اقدام و اعلام همبستگی با علمای مظلوم و مردم مسلمان بحرین، تأکید می‌کنند که دفاع از مظلومان و ایستادگی در برابر ظلم، مسئولیتی دینی و انسانی است؛ چنان‌که قرآن کریم می‌فرماید: «کُونُوا قَوَّامِینَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ» (نساء، ۱۳۵)؛ همواره به عدالت قیام کنید و برای خدا گواهی دهید.

مواضع علمای بحرین در حمایت از ملت مظلوم فلسطین و مردم غزه، محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی و حمایت از جمهوری اسلامی ایران در برابر تجاوزات آمریکا و رژیم صهیونیستی، جلوه‌ای از همین مسئولیت‌پذیری دینی و انسانی است. بی‌تردید، حمایت از مظلومان و اعتراض به اشغالگری و تجاوز، نه جرم، بلکه تجلی وجدان بیدار امت اسلامی است و هیچ قدرتی نمی‌تواند صدای حق‌طلبی عالمان دینی را با احکام سنگین و فشارهای سیاسی خاموش سازد.

از سوی دیگر، حضور نظامی قدرت‌های فرامنطقه‌ای، به‌ویژه آمریکا، در سرزمین‌های اسلامی و نقش پایگاه‌های نظامی آنان در معادلات امنیتی منطقه، از مسائل اساسی و مورد اعتراض ملت‌های منطقه است. مردم بحرین نیز حق دارند درباره حضور ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در سرزمین خود مطالبه‌گری کنند و خواستار استقلال، شفافیت و صیانت از حاکمیت ملی باشند. هیچ کشوری نباید اجازه دهد قلمرو و امکانات آن در خدمت تجاوز به کشورهای دیگر، به‌ویژه کشورهای اسلامی قرار گیرد؛ چرا که امنیت پایدار منطقه در گرو استقلال ملت‌ها و پایان دادن به مداخله‌ی سلطه‌گرانه بیگانگان است.

در این میان، سکوت و رویکرد دوگانه برخی دولت‌های عربی و قدرت‌های غربی و نهادهای حقوق بشری در برابر فشارهای سیاسی و قضایی علیه علمای بحرین، پرده دیگری از تناقض میان ادعاهای حقوق بشری و عملکرد مدعیان آزادی و دموکراسی است. نمی‌توان از حقوق بشر و آزادی عقیده سخن گفت، اما در برابر نقض همین حقوق در کشورهای هم‌پیمان خود سکوت کرد.

از سازمان همکاری اسلامی، سازمان ملل متحد و نهادهای بین‌المللی حقوق بشری انتظار می‌رود با مسئولیت‌پذیری، برای صیانت از حقوق مردم بحرین و پیگیری وضعیت علمای بازداشت‌شده اقدام کنند.

طلاب، اساتید و کارکنان حوزه‌های علمیه خواهران سراسر کشور، ضمن تجدید اعلام همبستگی با علمای مظلوم و مردم مسلمان بحرین، خواستار بازنگری در احکام صادر شده، تضمین دادرسی عادلانه و مستقل، توقف برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالیت‌های مسالمت‌آمیز دینی و مدنی، صیانت از آزادی عقیده و بیان، جلوگیری از بهره‌گیری از ظرفیت‌های کشورهای منطقه در تجاوز به کشورهای اسلامی و مقابله با مداخله‌ی قدرت‌های سلطه‌گر هستند.

در پایان، به حاکمان بحرین کلام نورانی قرآن کریم را یادآور می‌شویم که خداوند متعال می‌فرماید:

«وَلَا یَجْرِمَنَّکُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَیٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَیٰ» (سوره مائده، آیه ۸)

«دشمنی با گروهی، شما را وادار نکند که عدالت را رعایت نکنید؛ عدالت پیشه کنید که به تقوا نزدیک‌تر است.»

بی‌تردید، ظلم مضاعف به علما و روحانیون بحرین، صدور احکام ناعادلانه و سلب آزادی آنان، با آموزه‌های صریح قرآن کریم و سیره پیامبر گرامی اسلام صلی‌الله‌علیه‌وآله در تعارض است و مسئولیت سنگینی در پیشگاه خداوند متعال به دنبال خواهد داشت. عدالت، اصلی الهی و فراگیر است و هیچ‌گونه اختلاف مذهبی، سیاسی یا اعتقادی نمی‌تواند توجیه‌گر ستم و تضییع حقوق انسان‌ها باشد. ازاین‌رو، قاطعانه خواستار لغو فوری احکام ظالمانه، پایان دادن به برخوردهای سرکوبگرانه و آزادی علما و روحانیون مبارز و مظلوم بحرین هستیم.

بی‌تردید، عزت و امنیت پایدار در پرتو عدالت، استقلال و مقابله با سلطه‌گری تحقق می‌یابد، نه با ارعاب، زندان و خاموش ساختن صدای حق‌طلبان.

صدای حق‌طلبی علما را نمی‌توان با احکام قضایی خاموش کرد و آرمان عدالت را نمی‌توان پشت دیوارهای زندان به بند کشید.

والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته

طلاب، اساتید و مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران

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