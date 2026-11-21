به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ علی الخطیب، نایب‌ رئیس مجلس اعلای اسلامی شیعیان لبنان، در دیدار با هیئتی از تجمع اهالی شهرک‌های مرزی جنوب لبنان، از ایستادگی و مقاومت ساکنان مناطق اشغالی قدردانی کرد و گفت: فداکاری‌های شما بی‌نتیجه نخواهد ماند و با عزت و سربلندی به سرزمین خود بازخواهید گشت و آن را دوباره آباد خواهید کرد.

در این دیدار که روز جمعه برگزار شد، مطالبات ساکنان شهرک‌های مرزی جنوب لبنان، به‌ویژه آوارگانی که بیش از سه سال است روستاهایشان ویران شده و ناچار به ترک خانه‌های خود شده‌اند، مورد بررسی قرار گرفت.

الخطیب در این دیدار با تأکید بر اینکه فداکاری‌های مردم جنوب لبنان بی‌نتیجه نخواهد ماند، اظهار کرد: شما با عزت و سربلندی به سرزمین خود بازخواهید گشت و بار دیگر آن را آباد خواهید کرد.

وی با اشاره به تجاوزات و اشغالگری رژیم صهیونیستی گفت: آنچه رخ داده، نتیجه تجاوز و اشغالگری رژیم صهیونیستی است؛ رژیمی که از مدت‌ها پیش جنوب لبنان و سراسر این کشور را هدف تهدیدهای خود قرار داده است. برخلاف ادعای برخی افراد، آنچه اتفاق افتاده نتیجه عملکرد مقاومت نیست؛ بلکه مقاومت نتیجه اشغالگری و تجاوز است، نه علت آن.

نایب‌رئیس مجلس اعلای اسلامی شیعیان لبنان همچنین گزارشی از تلاش‌های خود در داخل و خارج این کشور برای تأمین امکانات و نیازهای ضروری آوارگان جنوب لبنان و فراهم کردن زمینه پایداری آنان ارائه کرد.

وی افزود که برای حل مسئله اختصاص محل دفن اموات، با مسئولان مربوطه، به‌ویژه استانداران، قائم‌مقام‌ها و رؤسای شهرداری‌ها، دیدار و گفت‌وگو خواهد کرد.

شیخ الخطیب در ادامه با انتقاد از عملکرد امدادرسانی دولت لبنان پرسید: نقش امدادی حاکمیت لبنان کجاست، در حالی که از ورود صدها میلیون دلار کمک مالی سخن گفته می‌شود، اما این مبالغ همچنان مسدود مانده و میان آوارگان توزیع نشده است؟

وی همچنین خواستار تأمین امکانات لازم برای پایداری آوارگان شد و تأکید کرد که دولت مسئولیت دارد برای آوارگان سرپناه، خدمات درمانی و امکانات دفن درگذشتگان را فراهم کند.

.......

پایان پیام/ ۲۱۸