به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ کارولین لیویت، سخنگوی پیشین کاخ سفید، به گزارش تازۀ واشنگتن‌پست درباره احتمال پیشی گرفتن جمعیت مسلمانان جهان از مسیحیان تا سال ۲۰۳۶، واکنش نشان داد.

لیویت روز جمعه در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «ازدواج کنید، فرزندان بیشتری به دنیا بیاورید، آن‌ها را در کلیسا تربیت کنید و عشق به آمریکا را به آنان بیاموزید.»

گفتنی است گزارش مورد اشاره به پژوهشی از مرکز پژوهشی پیو استناد کرده که مسلمانان را سریع‌ترین گروه دینی جهان از نظر رشد جمعیت معرفی می‌کند. بر اساس این پژوهش، یکی از عوامل اصلی این روند، نرخ بالاتر باروری در میان مسلمانان است؛ در مقابل، مسیحیان از نظر نرخ باروری در رتبه دوم قرار دارند و انتظار می‌رود رشد جمعیت آنان با آهنگ رشد جمعیت جهانی متناسب باشد.

.............

پایان پیام