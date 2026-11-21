به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ انجمن اهل‌بیت(ع) اسکاتلند از حضور در یک دوره آموزشی با محوریت شناخت ادیان و فرهنگ‌های دینی خبر داد که با ابتکار انجمن بین‌الادیان ادینبرو (EIFA) برای نیروهای تازه‌وارد پلیس اسکاتلند برگزار شد.

بر اساس اعلام این انجمن، مدیر بخش تعاملات آن، در این برنامه آموزشی که در شهر ادینبرو برگزار شد، به نمایندگی از این نهاد حضور داشت. این دوره با هدف افزایش شناخت متقابل میان نمایندگان ادیان و نیروهای پلیس، اصلاح برداشت‌های نادرست درباره باورهای دینی و تقویت ارتباط میان پلیس و جوامع متنوع اسکاتلند برگزار شد.

انجمن اهل‌بیت(ع) اسکاتلند با تأکید بر اهمیت تنوع فرهنگی و دینی، احترام متقابل، گفت‌وگو و همکاری میان جوامع مختلف را از عوامل تقویت همبستگی اجتماعی دانست و بر ضرورت ایجاد جامعه‌ای فراگیر تأکید کرد که در آن همه شهروندان احساس امنیت، احترام و تعلق داشته باشند.

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