به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نسخه اول و آزمایشی «سامانه گفتگوی هوشمند با آثار رهبر شهید حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای» در نشست خبری مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور) رونمایی شد. این سامانه که هم‌اکنون در آدرس goftogo.khamenei.ir در دسترس است، با هدف تسهیل دسترسی پژوهشگران و عموم علاقه‌مندان به میراث علمی و فکری ایشان طراحی شده و مهم‌ترین ویژگی آن، ارائه پاسخ‌های کاملاً مستند با ارجاع به منبع اصلی است.

در ابتدای این نشست خبری، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محمدحسین بهرامی، رئیس مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور)، ضمن قدردانی از اصحاب رسانه، به رابطه ویژه مرکز با رهبر شهید اشاره کرد و گفت: «تاسیس مرکز با عنایت و هدایت رهبری شهید بوده و ایشان در دوره قابل توجهی، ریاست عالیه مرکز را بر عهده داشتند و نگاه ویژه‌ای به کارهای مرکز داشتند.»

وی با اشاره به پیشینه تولید نرم‌افزار «حدیث ولایت» در این مرکز، خاطرنشان کرد که امروز نیاز به دسترسی سریع‌تر و دقیق‌تر به اندیشه‌های رهبر شهید برای پژوهشگران، اساتید، دانشجویان، طلاب و عموم علاقه‌مندان، به‌ویژه در ایام نزدیک به سالگرد شهادت ایشان، بیش از پیش احساس می‌شود.

عملکرد سامانه و پایگاه‌های محتوایی

رئیس مرکز نور در تشریح عملکرد سامانه توضیح داد: «در گذشته کاربران برای یافتن دیدگاه‌های رهبر شهید باید در بانک‌های اطلاعاتی به جستجوی واژگان می‌پرداختند، اما در این سامانه جدید، کاربران می‌توانند سوال خود را مطرح کرده و پاسخ را دریافت کنند.»

وی افزود: «دو پایگاه محتوایی عمده پشتوانه این سامانه قرار گرفته است؛ نخست، پایگاه بیانات و پیام‌های حضرت آقا شامل دیدارها، خطبه‌های نماز جمعه، سخنرانی‌ها، مصاحبه‌ها و پیام‌های شفاهی که در سایت khamenei.ir گردآوری شده است و دوم، مجموعه آثار مکتوب شامل ۱۳۳ عنوان کتاب از انتشارات انقلاب اسلامی و سایر ناشران که پیش‌تر در پایگاه «نورلایب» (کتابخانه دیجیتال نور) عرضه شده بود.»

بهرامی «مستند بودن» را مهم‌ترین ویژگی این چت‌بات دانست و تصریح کرد: «این سامانه هر مطلبی را که اشاره می‌کند، عین عبارت رهبر شهید را از اثر مکتوب یا شفاهی نقل می‌کند و با ارجاع و لینک به صفحه اصلی، کاربر می‌تواند با یک کلیک به منبع اصلی در سایت خامنه‌ای یا کتابخانه دیجیتال نور مراجعه و نقل‌قول را مشاهده کند. این ویژگی به‌ویژه برای کارهای پژوهشی و حساسیت بالای نقل‌قول از رهبر شهید، اهمیت بسیار بالایی دارد.»

وی در ادامه از همکاری مسئولان انتشارات انقلاب اسلامی در تکمیل آثار، ارزیابی محتوایی و اطمینان از کیفیت پاسخگویی این سامانه تقدیر کرد و گفت که این محصول مورد تایید آن‌ها قرار گرفته است.

رئیس مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: «آنچه از بیانات رهبر شهید در رابطه با موضوعات مختلف، افراد و حوادث اجتماعی نقل می‌شود، منوط به شرایط و زمان خودش است و متناسب با شرایطی است که آن فرمایش صادر شده است.» وی همچنین یادآور شد که بخشی از آثار رهبر شهید تاکنون منتشر نشده و به مرور با هماهنگی انتشارات انقلاب اسلامی به این مجموعه اضافه خواهد شد تا پاسخ‌های بهتری ارائه شود.

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تمایزات فنی؛ بومی‌سازی و میزبانی مستقل

در ادامه نشست، مهندس احمد ربیعی‌زاده، معاون فنی مرکز، با اشاره به اینکه پیش‌تر چت‌بات‌هایی مانند گفتگو با تفاسیر و گفتگو با کتاب‌های نورلایب در این مرکز راه‌اندازی شده بود، به تشریح تمایزات کلیدی این سامانه جدید پرداخت و گفت: «علاوه بر امکاناتی مانند پاسخ‌دهی مستند و سرعت پاسخ‌دهی، این سامانه کاملاً بومی بوده و هیچ وابستگی به سرویس‌های خارجی ندارد.»

وی سه ویژگی اصلی این محصول را برشمرد:

۱. فراتر از محتوای مرکز نور: این محصول از حیث محتوا محدود به درون مرکز نیست و تعاملی با خارج از مرکز شکل گرفته است. محتواهای پایگاه بیانات رهبر شهید نیز با هماهنگی انجام‌شده به این سامانه اضافه شده و کاملاً پوشش داده می‌شود.

۲. میزبانی مستقل: محل عرضه این سامانه در محصولات نور نبوده و کاملاً مستقل در یک پایگاه خارجی (سایت khamenei.ir ) ارائه می‌شود که از نظر فنی کار جدیدی محسوب می‌شود.

۳. سفارش‌سازی ویژه برای دقت و امانت‌داری: به دلیل حساسیت‌های بالای نقل‌قول از رهبر شهید، سفارش‌سازی‌های خاصی انجام شده تا حداکثر کیفیت و اتقان در پاسخگویی وجود داشته باشد. سامانه باید موضع‌گیری‌های ناظر به زمان را مدیریت کرده و به صورت کلان‌نگرانه پاسخ جامع ارائه دهد تا در کنار جامعیت، دقت و امانت‌داری و وفاداری حداکثری حفظ شود.

وی همچنین یادآور شد که بخشی از آثار رهبر شهید تاکنون منتشر نشده و به مرور با هماهنگی انتشارات انقلاب اسلامی به این مجموعه اضافه خواهد شد تا پاسخ‌های بهتری ارائه شود.

در ادامه نشست، سامانه به صورت آنلاین و زنده برای حاضران به نمایش گذاشته شد. در این آزمایش، سوالی درباره «خبرنگار و رسانه» از سامانه پرسیده شد که پاسخ آن شامل پنج محور اصلی (خبر به عنوان عملی سیاسی و جهت‌دهنده به افکار عمومی، جنگ روایت‌ها و اهمیت جهاد تبیین، انحصار رسانه‌ای و تحریف حقیقت، وظایف و ویژگی‌های خبرنگار در نظام اسلامی مانند امیدآفرینی و دقت، و جایگاه خبرنگار در ثبت لحظه‌های ماندگار) بود.

سامانه در جمع‌بندی، کلام رهبر شهید را این‌گونه نقل کرد: «خبر و خبرنگاری چشم بیدار و زبان گویای نظام است که اگر با ایمان، تخصص، شجاعت و تعهد به حقیقت همراه باشد می‌تواند در برابر امپراتوری دروغ‌پردازی استکبار بایستد.» همچنین لینک‌های ارجاع به اصل بیانات (مانند دیدار مسئولان صدا و سیما در سال ۱۳۸۱) و کتاب‌های مرتبط در پایگاه نورلایب نمایش داده شد.

این سامانه در گام اول به صورت آزمایشی در آدرس goftogo.khamenei.ir (و ذیل پایگاه رسمی khamenei.ir ) در دسترس است و پس از انجام هماهنگی‌های لازم با دفتر حضرت آقا و مرجع رسمی، مراسم رونمایی کامل آن نیز برگزار خواهد شد.

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