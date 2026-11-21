به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ هیئت امور اسیران بحرین اعلام کرد نیروهای امنیتی این کشور روز پنجشنبه، تمامی علما و شخصیت‌های دینی را که روز دوشنبه گذشته برای آنان احکام قضایی صادر شده بود، از زندان «الحوض الجاف» به زندانی در منطقه «عَسکر» منتقل کردند؛ زندانی که اساساً برای نگهداری افراد محکوم به تبعید از کشور اختصاص دارد.

این هیئت توضیح داد که پیش از این، بخشی از علما در قالب گروه نخست به این زندان منتقل شده بودند و با انتقال سایر محکومان، همگی در یک مرکز نگهداری شده‌اند.

به گفته این هیئت، زندان عَسکر برای نگهداری محکومان به حبس‌های طولانی‌مدت طراحی نشده و با توجه به اینکه اساساً برای پرونده‌های تبعید و اخراج موقت از کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد، نگرانی‌هایی درباره مناسب بودن شرایط بازداشت در آن وجود دارد.

هیئت امور اسیران بحرین همچنین مدعی شد انتخاب زندان عَسکر به‌جای زندان مرکزی «جو» با هدف جدا کردن علما از سایر زندانیان و چهره‌های سرشناس و جلوگیری از ارتباط و تعامل آنان با زندانیان سیاسی صورت گرفته است؛ به‌ویژه پس از آنکه در زندان مرکزی، در اعتراض به احکام صادرشده علیه این علما، حرکت‌های همبستگی شکل گرفت.

این انتقال چند روز پس از صدور احکام دادگاه جنایی عالی بحرین در روز دوشنبه ۱۶ نوامبر انجام شد؛ احکامی که علیه ۶۹ نفر از برجسته‌ترین علمای دینی و شخصیت‌های مذهبی این کشور صادر شده و از حبس ابد تا ۱۵ سال زندان را شامل می‌شود. از میان این افراد، ۵۵ نفر در زمان صدور احکام در بازداشت به سر می‌بردند.

بر اساس این گزارش، نخستین جلسه رسیدگی به درخواست تجدیدنظر در این پرونده قرار است ۶ دسامبر برگزار شود.

..........

پایان پیام/ ۲۱۸

