به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت خارجه آمریکا بار دیگر با مطالبه اجرای تعهدات علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، در قبال واشنگتن، خواستار برخورد دولت بغداد با گروه‌های مسلح این کشور شد. تامی پیگوت، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، تأکید کرد که الزیدی باید گروه‌هایی را که به ادعای واشنگتن در اقدامات خشونت‌آمیز و بی‌ثبات‌کننده نقش دارند، پاسخگو کند.

این مطالبه در ادامه فشارهای واشنگتن برای اجرای تعهدات مطرح‌شده در دیدار تیرماه الزیدی با دونالد ترامپ صورت می‌گیرد. مقابله با گروه‌های مسلح، جلوگیری از حملات علیه منافع آمریکا از خاک عراق، انحصار سلاح در اختیار دولت و پیگرد عوامل حملات، از مهم‌ترین محورهای مورد تأکید واشنگتن است.

آمریکا همچنین خواستار محدودسازی ساختارهای مستقل نظامی و اقتصادی گروه‌های مسلح و گسترش همکاری‌های امنیتی و اقتصادی بغداد با واشنگتن شده است.

آنچه در این موضع‌گیری‌ها برجسته است، تلاش آمریکا برای تعیین حدود اختیارات نخست‌وزیر قانونی عراق و جهت‌دهی به تصمیمات حاکمیتی بغداد است. واشنگتن در حالی درباره نحوه برخورد دولت عراق با گروه‌های داخلی تعیین تکلیف می‌کند که مدیریت نیروهای مسلح، اجرای قوانین و تنظیم مناسبات سیاسی و امنیتی، در حوزه اختیارات نهادهای قانونی و منتخب عراق قرار دارد.

به نظر می‌رسد واشنگتن با پیوند زدن همکاری‌های امنیتی و اقتصادی به مطالبات خود، در پی افزایش نفوذ بر ساختار قدرت و مسیر سیاسی بغداد، به‌ویژه محدودسازی جریان‌های نزدیک به محور مقاومت است. این رویکرد، بار دیگر مسئله استقلال تصمیم‌گیری عراق را در کانون توجه قرار داده و این پرسش را مطرح کرده که آینده سیاسی و امنیتی عراق را نهادهای قانونی این کشور تعیین می‌کنند یا کاخ سفید؟!

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