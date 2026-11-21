به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ هم‌زمان با گسترش نارضایتی‌های اجتماعی در کشورهای اروپایی، جوانان در حدود ۲۰ کشور این قاره با برگزاری تظاهرات و اعتصاب‌های هماهنگ، مخالفت خود را با افزایش هزینه‌های نظامی، گرانی، بحران مسکن و وضعیت نامناسب خدمات عمومی اعلام کردند.

این اعتراضات روز جمعه ۲۰ نوامبر با شعار «برای آینده‌مان بجنگیم، نه برای جنگ‌های آنها» آغاز شد و قرار است طی روزهای ۲۱ و ۲۲ نوامبر نیز ادامه یابد. اتحادیه‌های کارگری، انجمن‌ها و تشکل‌های دانش‌آموزی و دانشجویی از جمله سازمان‌دهندگان این حرکت اعتراضی هستند.

در ایتالیا، ده‌ها هزار نفر در شهرهای رم و میلان تظاهرات کردند. اتحادیه کارگری CGIL از برگزاری حدود ۱۰۰ تجمع در سراسر کشور با مشارکت بیش از یک میلیون نفر خبر داد. معترضان ضمن مخالفت با افزایش بودجه تسلیحاتی و هزینه‌های زندگی، خواستار تغییر سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی دولت شدند.

در آلمان نیز مجموعه «GenZ regelt» از مشارکت حدود ۲۱ هزار نفر در اعتراضات ۷۰ شهر خبر داد. حدود هزار جوان در برلین علیه روند تسلیح مجدد و احتمال بازگشت خدمت سربازی اجباری تجمع کردند. معترضان همچنین بر ضرورت سرمایه‌گذاری در آموزش و مخالفت با کاهش بودجه‌های عمومی تأکید کردند.

در فرانسه، هم‌زمان با هشتمین سالگرد جنبش جلیقه‌زردها، صدها جوان در پاریس علیه نظامی‌سازی جامعه و در حمایت از آینده نسل جوان تظاهرات کردند. در اسپانیا نیز صدها نفر در مادرید با اعتراض به افزایش هزینه‌های نظامی، خواستار تقویت آموزش عمومی و بهبود وضعیت مراکز آموزشی شدند.

در انگلیس نیز صدها نفر، از جمله دانش‌آموزان، در لندن با شعار «برای آینده‌مان بجنگیم، نه برای جنگ‌های آنها» تجمع کردند. معترضان علاوه بر مخالفت با سیاست‌های نظامی، نسبت به بدهی‌های تحصیلی جوانان، بحران انرژی، افزایش هزینه‌های زندگی و پیامدهای بحران اقلیمی هشدار دادند.

هم‌زمان، اتحادیه‌های کارگری و سازمان‌های فعال در حوزه مسکن از هفت کشور اروپایی شامل بلژیک، انگلیس، اسپانیا، فرانسه، یونان، ایتالیا و پرتغال، شش مطالبه مشترک را مطرح کردند که شامل تضمین مسکن برای همگان، کاهش قیمت‌ها، افزایش دستمزدها، مالیات بر ثروتمندان و پایان دادن به سیاست‌های تسلیحاتی است.

سیلوان بولوق، مورخ فرانسوی، با اشاره به ویژگی این اعتراضات، هماهنگی اروپایی آن را پدیده‌ای قابل توجه دانست و تأکید کرد که یکی از محورهای مشترک تظاهرات، بی‌اعتمادی به نیروهای انتظامی و صاحبان قدرت است.

بر اساس گزارش منتشرشده، اعتراضات با پایان هفته متوقف نخواهد شد و در بلژیک نیز اعتصاب‌ها و تجمعات دیگری برای روز دوشنبه برنامه‌ریزی شده است.

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