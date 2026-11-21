به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ حمید جلاله در خطبه‌های نماز جمعه که روز گذشته در مسجد غدیر واقع در منطقه کیگوگو پست شهر دارالسلام برگزار شد، با اشاره به اهمیت تربیت فرزندان بر اساس مبانی مستحکم اعتقادی و اخلاقی، اظهار داشت: «مسئولیت تربیت صحیح فرزندان باید حتی پیش از تولد آنان آغاز شود. والدین وظیفه بزرگی در زمینه مراقبت از رفتار و کردار خود دارند و به‌ویژه باید به نوع غذایی که مصرف می‌کنند و محیطی که برای رشد فرزندان خود فراهم می‌آورند، توجه داشته باشند.»

شیخ جلاله در تشریح نخستین نکته از سخنان خود، بر مسئله اساسی مصرف غذای حلال تأکید کرد و گفت: «والدین باید خود را به عادت مصرف غذای حلال آراسته سازند و از هرگونه خوراکی و غذایی که در شریعت الهی حرام شمرده شده است، پرهیز کنند. این مسئولیت تنها به دوران پس از تولد فرزند اختصاص ندارد، بلکه والدین باید از پیش از صاحب فرزند شدن نیز اطمینان حاصل کنند که غذایی که مصرف می‌کنند، از راهی مشروع و مطابق با احکام شرعی به دست آمده باشد.»

وی خاطرنشان کرد: «غذای حرام تنها به خوراکی‌هایی که از راه ظلم، دزدی و غصب به دست می‌آیند محدود نمی‌شود، بلکه خوردنی‌ها و نوشیدنی‌هایی را نیز دربرمی‌گیرد که خداوند متعال مصرف آن‌ها را حرام کرده است؛ از جمله گوشت خوک و مشروبات الکلی. بنابراین، والدین باید از این موارد دوری کنند و زندگی خود را بر اساس حدود و احکام الهی تنظیم نمایند.»

مدیر حوزه علمیه امام صادق (ع) برای تأکید بر اهمیت این موضوع، به آیه ۴ سوره مائده استناد کرد که می‌فرماید: «یَسْأَلُونَکَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَکُمُ الطَّیِّبَاتُ...؛ از تو می‌پرسند چه چیزهایی برای آنان حلال شده است؟ بگو: چیزهای پاکیزه برای شما حلال شده است... و از خدا پروا کنید؛ زیرا خداوند سریع‌الحساب است.»

وی در تبیین این آیه اظهار داشت: «کودکی که در محیطی رشد کند که غذای حلال در آن رعایت می‌شود، از پایه و اساس مناسبی برای رشد در مسیر نیکی و برخورداری از اخلاق شایسته بهره‌مند خواهد شد.»

وی برای اثبات این نکته به وجود مقدس حضرت فاطمه زهرا (س) اشاره کرد و توضیح داد که یکی از جلوه‌های عظمت تربیتی آن حضرت، این است که وجود مبارک ایشان از غذایی پاک و حلال شکل گرفت. همچنین با اشاره به نسب پیامبر اکرم (ص) از حضرت آدم (ع) به بعد، تصریح کرد که پدران و نیاکان آن حضرت در سلسله نسب مبارک ایشان، با آلودگی‌های ناشی از حرام پیوند نداشته‌اند.

هشدار درباره گسترش آسیب‌های اخلاقی در میان جوانان

شیخ جلاله در بخش دیگری از خطبه‌های خود به چالش بزرگ تضعیف ارزش‌های اخلاقی در جهان امروز پرداخت و اظهار داشت: «محیط پیرامون کودکان و نوجوانان تأثیر بسیار زیادی در شکل‌گیری یا انحراف رفتار و شخصیت آنان دارد.» وی تصریح کرد که ارزش‌ها و آموزه‌های اخلاقی که در برخی محیط‌های مدارس و دانشگاه‌ها ارائه می‌شوند، برای پرورش جوانانی که بتوانند بر اساس معیارهای اخلاقی افراد مفیدی برای جامعه باشند، کافی نیستند و نیروهای تأثیرگذار قدرتمندی از بیرون وجود دارند که می‌توانند تلاش والدین و معلمان را خنثی کنند.

وی در تشریح بیشتر این چالش هشدار داد: «جهان امروز شاهد آن است که اعمالی همچون همجنس‌گرایی مردان، همجنس‌گرایی زنان و فحشا در برخی محیط‌های اجتماعی مطرح شده و به‌عنوان اموری عادی به جامعه معرفی می‌شوند. این جریان‌های تأثیرگذار ممکن است چنین چالش‌هایی را به جامعه تانزانیا نیز وارد کنند؛ به‌ویژه اگر والدین، رهبران دینی و عموم مردم برای محافظت از جوانان و دختران در برابر رفتارهایی که دین آن‌ها را منع کرده است، برنامه‌ریزی و تدابیر جدی اتخاذ نکنند.»

شیخ جلاله تاکید کرد که جامعه باید هوشیار باشد و در زمینه تربیت، آموزش و هدایت جوانان اقدامات لازم را انجام دهد. وی ابراز نگرانی کرد که در صورت انجام نشدن تلاش‌های مشترک، ممکن است جامعه در آینده با دگرگونی‌های گسترده‌ای در نگرش‌ها و ساختارهای اجتماعی روبه‌رو شود و به مرحله‌ای برسد که گروه‌های حامی همجنس‌گرایی به‌طور رسمی در کشور به رسمیت شناخته شوند و مردم از ترس یا به دلیل محدودیت، امکان اظهارنظر و انتقاد از مسائلی را که با مبانی اعتقادی آنان در تضاد است، نداشته باشند.

وی در پایان خطبه‌های خود، بر ضرورت همکاری و همبستگی جامعه برای تقویت بنیان تربیتی کودکان و نوجوانان تأکید کرد و خاطرنشان ساخت: «مسئولیت تربیت نسل جوان را نمی‌توان تنها بر دوش والدین یا معلمان گذاشت، بلکه تحقق این هدف به همکاری و مشارکت خانواده‌ها، رهبران دینی، معلمان و تمامی اقشار جامعه نیازمند است.»

وی در پایان از خداوند متعال مسئلت کرد که جوانان و دختران را در پناه خود حفظ کند و آنان را از بلاها، آزمایش‌ها و رفتارهای ناپسند دور بدارد.

................

پایان پیام/