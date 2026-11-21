به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین شبیر حسن میثمی دبیرکل شورای علمای شیعه پاکستان، در خطبه‌های نماز جمعه که در مسجد بقیة الله شهر کراچی پاکستان برگزار شد، با اشاره به فشارهای قدرت‌های جهانی علیه ایران، استقامت این کشور را برخاسته از ایمان راسخ و توکل بر خداوند متعال دانست.

استقامت ایران؛ نتیجه باور و توکل به خداوند

وی در خطبه دوم نماز جمعه، با اشاره به تنش‌های میان ایران و آمریکا و تحولات سیاسی جهان اظهار داشت: توکل به خداوند، راه رهایی از مشکلات را هموار می‌کند و هرکس به قدرت الهی تکیه کند، خداوند راه خروج از دشواری‌ها را برای او فراهم می‌سازد و ایران اسلامی با تکیه بر اعتقادات راسخ و روحیه استقامت، توانسته است در برابر قدرت‌های جهانی بر مواضع خود پایبند بماند.

دبیرکل شورای علمای شیعه پاکستان با اشاره به تحولات منطقه، سیاست‌های رژیم صهیونیستی و مسئله فلسطین، شناخت سیاست‌های این رژیم و ساختارهای پشتیبان آن را ضروری دانست و گفت: تلاش دشمنان بر این است که پیروان امام مهدی (عجل‌الله تعالی فرجه الشریف) را پیش از تحقق اهدافشان تضعیف کنند؛ اما ملت شیعه با وجود تحمل سختی‌ها و تقدیم قربانیان فراوان در طول تاریخ، هرگز از یاد و پیروی امام خود دست نکشیده است.

وی تأکید کرد: شیعه واقعی کسی است که در دشواری‌ها، آزمایش‌ها و مسیر فداکاری، پیوند اعتقادی خود را با امام زمان (عجل‌الله تعالی فرجه الشریف) حفظ کند. امروز نیز مؤمنان باید با بصیرت، استقامت و آمادگی، از حق دفاع کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین میثمی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به گسترش فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی اظهار داشت: جهان با سرعت به سوی توسعه فناوری و هوش مصنوعی حرکت می‌کند و در آینده، ربات‌ها و فناوری‌های پیشرفته ممکن است جایگزین نیروی انسانی در بسیاری از مشاغل شوند؛ مسئله‌ای که می‌تواند فرصت‌های شغلی را تحت تأثیر قرار دهد.

وی افزود: در چنین شرایطی، برخورداری از مدارک دانشگاهی به‌تنهایی کافی نیست و جوانان باید متناسب با نیازهای روز، مهارت‌های فنی و تخصصی نیز فرا بگیرند.

امام جمعه کراچی با تأکید بر نقش خانواده‌ها در آماده‌سازی نسل جوان برای آینده، از والدین خواست فرزندان خود را به فراگیری مهارت‌هایی مانند هوش مصنوعی، امنیت سایبری، نرم‌افزار، سخت‌افزار و سایر فناوری‌های جدید تشویق کنند. همچنین مهارت‌های فنی و کاربردی مانند مکانیکی و تعمیر خودروهای برقی می‌تواند زمینه اشتغال سریع‌تر و استقلال اقتصادی جوانان را فراهم سازد.

وی در خطبه نخست نماز جمعه، تقوای الهی را پایه و اساس سعادت انسان دانست و اظهار داشت: نخستین گام برای دستیابی به موفقیت، اصلاح خویشتن و زندگی بر اساس رضایت و مراقبت الهی است؛ زیرا تقوا، راه رستگاری در دنیا و آخرت به شمار می‌رود.

قیام حضرت فاطمه زهرا (س)؛ دفاع از امامت و ولایت

حجت‌الاسلام والمسلمین شبیر حسن میثمی در بخش دیگری از خطبه‌های نماز جمعه، با تبیین ابعاد مبارزات و سیره حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها اظهار داشت: حضرت زهرا (س) فداکاری‌های بزرگی در راه اسلام انجام دادند که درک عظمت آن‌ها آسان نیست. یکی از مهم‌ترین ابعاد مبارزات ایشان، دفاع از امامت و ولایت بود؛ چراکه امامت و ولایت از توحید و نبوت جدا نیست، بلکه از ارکان اساسی حفظ و استحکام معارف اسلامی به شمار می‌رود.

وی افزود: برای شناخت زمینه‌ها و علل شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، باید جایگاه و اهمیت مسئله امامت و ولایت را به‌درستی درک کرد. همچنین در بررسی عوامل شهادت امام حسن و امام حسین علیهماالسلام نیز مسئله امامت و ولایت جایگاهی اساسی دارد. تاریخ اسلام نشان می‌دهد که با وجود پذیرش توحید و نبوت، مسئله امامت و ولایت همواره با اختلاف‌ها و مخالفت‌هایی روبه‌رو بوده است.

امام جمعه کراچی با اشاره به شخصیت امیرالمؤمنین حضرت علی علیه‌السلام و خدمات ایشان در صدر اسلام اظهار داشت: حضرت ابوطالب علیه‌السلام تمام زندگی خود را در راه حمایت و دفاع از پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله وقف کرد. هنگامی که دشمنان درصدد آزار و آسیب‌رساندن به پیامبر بودند، حضرت علی علیه‌السلام نیز با وجود سن کم، نقش مهمی در دفاع از آن حضرت ایفا کردند.

وی تأکید کرد: حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها از همسر خود به‌عنوان یک شخص دفاع نکردند، بلکه دفاع ایشان از امامت و ولایتی بود که از سوی خداوند متعال تعیین شده بود. نبوت، امامت، ولایت و عصمت حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها نیز همگی در ارتباط با اراده و فرمان الهی معنا پیدا می‌کنند.

دبیرکل شورای علمای شیعه پاکستان در ادامه، با استناد به آیه «ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ یَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِیمِ» از سوره تکاثر، اظهار داشت: بر اساس روایات اهل‌بیت علیهم‌السلام، یکی از مصادیق نعمت در این آیه، ولایت و امامت است که انسان در روز قیامت درباره آن مورد پرسش قرار می‌گیرد.

وی با تأکید بر ضرورت مطالعه منابع تاریخی مذاهب مختلف اسلامی، از حاضران خواست برای شناخت دقیق‌تر رویدادهای صدر اسلام، آثار و منابع معتبر مکاتب گوناگون را مطالعه کنند و حوادث تاریخی را در چارچوبی گسترده‌تر مورد بررسی قرار دهند.

حجت‌الاسلام والمسلمین شبیر حسن میثمی در پایان سخنان خود، درگذشت آیت‌الله‌العظمی شیخ وحید خراسانی (ره) را تسلیت گفت و اظهار داشت: در سال ۲۰۲۶ میلادی، درگذشت شماری از شخصیت‌های بزرگ دینی و علمای برجسته، ضایعه‌ای سنگین برای امت اسلامی بوده است. شهادت رهبر شهید، حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنه‌ای و رحلت شخصیت‌هایی همچون آیت‌الله‌العظمی اسحاق فیاض، آیت‌الله‌العظمی شبیری زنجانی و اکنون آیت‌الله‌العظمی شیخ وحید خراسانی، محافل علمی و دینی را در سوگ فرو برده است.

وی افزود: این بزرگان عمر پربرکت خود را در مسیر خدمت به دین، گسترش معارف اسلامی و هدایت جامعه سپری کردند. ما نیز باید با الگوگیری از تقوا، اخلاص و خدمات علمی و دینی آنان، زندگی خود را بر اساس آموزه‌های دینی سامان دهیم.

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