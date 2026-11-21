به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام شیخ علی الخطیب در خطبه‌های نماز جمعه که در مقر این مجلس برگزار شد، همزمان با هشتاد و سومین سالگرد استقلال لبنان، از مقامات این کشور خواست تا تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی را به دقت بخوانند و از شرط‌بندی‌های زیان‌بار، تن دادن به دیکته‌های خارجی و اندرز دادن به شیعیان لبنان که بهای سنگینی برای دفاع از وطن پرداخته‌اند، دست بردارند.

شیخ الخطیب با اشاره به سالگرد استقلال لبنان، خاطرنشان کرد: «استقلال در جوهر خود، تنها یک تاریخ در سخنرانی‌ها یا روز تعطیل در تقویم نیست، بلکه اراده‌ای واقعی برای رهایی از تمام اشکال وابستگی و سلطه خارجی و تعهدی استوار برای حفاظت از زمین، انسان و صیانت از تصمیم ملی آزاد است.» وی از موضع فرمانده ارتش، ژنرال هیکل، در این زمینه تمجید کرد.

نایب‌رئیس مجلس اعلای شیعی افزود: «لبنانی‌ها در طول دهه‌ها بهای سنگینی برای تثبیت این استقلال و دفاع از مرزها و حاکمیت وطن در برابر طمع‌ها و تجاوزات مکرر پرداخته‌اند و مقاومت همواره در خط مقدم مدافع وطن و تمام خاک آن بوده است.»

وی با تاکید بر اینکه فشارهای سیاسی، اقتصادی و امنیتی در تلاشی آشکار برای تحت‌الشعاع قرار دادن لبنان قرار دارند، تصریح کرد: «مقامات باید از تسلیم شدن در برابر دیکته‌های آمریکا که لبنان را در مواضعی بی‌سود گرفتار می‌کند، دست بردارند و از درس و پند دادن به شیعیان لبنان که بهای بسیار سنگینی برای دفاع از کشور پرداخته‌اند، خودداری کنند.» بر اساس سخنان منسوب به مرجعیت عالی شیعی، شیعه وارد هیچ جنگ بیهوده‌ای نشده و ادعاهای خلاف آن صحت ندارد.

شیخ الخطیب با اشاره به ضرورت تحلیل دقیق تحولات بین‌المللی از جمله نتایج انتخابات آمریکا و اسرائیل، ایستادگی ایران و محور مقاومت و تحولات یمن، اظهار داشت: «ما شاهد اولین نشست تاریخی از نوع خود میان سه قدرت بزرگ جهانی در چین بودیم؛ ما معتقدیم اگر آمریکا به اهداف خود در آغاز جنگ علیه جمهوری اسلامی ایران رسیده بود، این نشست برگزار نمی‌شد و آمریکایی‌ها در آن شرکت نمی‌کردند. مایه تأسف است که مقامات لبنانی در برابر بخشی از مردم خود بالا می‌روند، در حالی که متحدانشان در خارج، به دنبال راهی شایسته برای خروج از این جنگ تجاوزکارانه هستند.»

وی تاکید کرد: «دیگر پذیرفتنی نیست که مقامات لبنان با سیاست «انتظار» و شرط‌بندی بر تغییرات خارجی برخورد کنند. تاریخ لبنان پر از تجربیاتی است که ثابت کرده تکیه بر خارج، هرچند در لحظه‌ای سیاسی فریبنده باشد، به زودی به بهایی تبدیل می‌شود که مردم لبنان از امنیت، ثبات، حاکمیت و آینده خود می‌پردازند.»

نایب‌رئیس مجلس اعلای شیعی در پایان تاکید کرد: «استقلال واقعی زمانی کامل می‌شود که شهروند در این کشور احساس امنیت، ثبات و کرامت کند و تصمیمات دولت برخاسته از منافع لبنان و مردم آن باشد، نه حساب‌وکتاب‌های خارجی.»

وی همچنین به موضع فرمانده ارتش، ژنرال هیکل اشاره کرد که گفته بود: «استقلال تنها با آزادی زمین و گسترش حاکمیت دولت بر تمام خاک کشور کامل می‌شود.»

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