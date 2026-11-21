به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در نشست خبری خود با اشاره به روند میانجی‌گری میان ایران و آمریکا گفت: «این یادداشت تفاهم نقشه راهی برای حل‌وفصل مناقشه ارائه می‌دهد و امضای آن با نشست‌هایی در «بورگن‌شتوک» سوئیس همراه بوده است، اما اجرای آن همچنان با موانعی روبه‌روست.»

وی افزود که وزیر امور خارجه ایران در جریان سفر اخیر خود به اسلام‌آباد، تلاش‌های میانجی‌گرانه را با «شهباز شریف» نخست‌وزیر پاکستان و ارتشبد «عاصم منیر» فرمانده ارتش این کشور بررسی کرده و در این دیدارها بر استمرار نقش‌آفرینی پاکستان در این مسیر تأکید شده است.

در تحولی منطقه‌ای دیگر، وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد این کشور اواخر ماه نوامبر میزبان نشستی با حضور عربستان سعودی و ترکیه خواهد بود.

هدف از این نشست، بررسی اجرای توافق دفاعی مشترک و تقویت هماهنگی‌های نهادی میان سه کشور عنوان شده است.

سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در این خصوص تأکید کرد که این توافق ماهیت دفاعی داشته و علیه هیچ کشور دیگری نیست.

این وزارتخانه همچنین درباره دریافت استوارنامه نماینده رژیم صهیونیستی در کنفرانس خلع سلاح توسط نماینده پاکستان تصریح کرد: «این اقدام صرفاً در جایگاه ریاست کنفرانس و به عنوان یک رویه تشریفاتی سازمان ملل انجام شده و به معنای برقراری رابطه دوجانبه نیست.»

اسلام‌آباد در همین راستا بر موضع ثابت خود در حمایت از تشکیل کشور مستقل فلسطین در مرزهای پیش از جنگ ۱۹۶۷ به پایتختی قدس شرقی تأکید کرد.

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