خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت (ع) ـ ابنا: سؤال: یکی از دوستانم که خیلی اهل نماز شب است می‌گوید که: هر وقت من نماز شب می‌خوانم و حال دعا و تضرع و گریه پیدا می‌کنم، فردای آن روز من مکافات دارم! درگیر گناه می‌شوم؛ یا با کسی دعوایم می‌شود، با خانواده‌ام درگیر می‌شوم.

جوری شده که هر وقت می‌خواهم نماز شب یا عبادتی بکنم، تنم می‌لرزد، چون بعدش به این مکافات دچار می‌شوم!!

پاسخ مرحوم آیت‌الله حائری شیرازی:

خدا به او لطف دارد. می‌دانید چرا؟ بعضی‌ها وقتی می‌خواهند نماز شب بخوانند، خدای تعالی خواب را بر آنها مسلط می‌کند تا نتوانند نماز شب بخوانند.

روایت دارد. خدا می‌گوید: «می‌دانم این بنده اگر نماز شب بخواند، به خودش خوش‌بین می‌شود. وقتی به خودش خوش‌بین شد، از من دور می‌شود؛ لذا من توفیق را از او سلب می‌کنم تا از خودش ناراحت بشود و به خاطر ناراحتی از خودش، به من نزدیک شود».

این فرد، وقتی در نماز شب گریه می‌کند، به خودش خوش‌بین می‌شود. وقتی دعوا می‌کند، به خودش بدبین می‌شود. به او بگو: وقتی که در نماز گریه کردی، به خودت خوش‌بین نشو، دیگر دعوایت هم نمی‌شود.

برگرفته از دفتر حفظ و نشر آثار آیت‌الله حائری شیرازی(ره)