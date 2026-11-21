به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به‌مناسبت هشتادوسومین سالروز استقلال لبنان، شیخ دکتر زهیر عثمان الجعید، هماهنگ‌کننده کل جبهه عمل اسلامی در لبنان، بیانیه‌ای صادر کرد:

متن بیانیه هماهنگ‌کننده کل جبهه عمل اسلامی در لبنان بدین شرح است:

لبنان در این روزها هشتادوسومین سالروز استقلال خود را گرامی می‌دارد؛ مناسبتی ملی که دربردارنده مفاهیم عزت، حاکمیت و رهایی از قیمومیت و سلطه است و لحظه‌ای تاریخی را یادآوری می‌کند که لبنانی‌ها اراده کردند تصمیم‌گیری درباره سرنوشتشان در دستان خودشان باشد و سرزمینشان آزاد و سربلند بماند. به همین مناسبت ملی، صمیمانه‌ترین تبریکات و شادباش‌های خود را به همه لبنانی‌ها و تمامی کسانی که به میهنی آزاد، مستقل و برخوردار از کرامت و عزت مصون از تعرض ایمان دارند، تقدیم می‌کنیم و امیدواریم لبنان به روز رهایی کامل و ثبات حقیقی خود دست یابد.

بااین‌حال، گرامیداشت این سالروز ما را از بیان کامل و صریح حقیقت، با موضع‌گیری سیاسی روشن و به‌دور از هرگونه ابهام، بی‌نیاز نمی‌کند: لبنان هنوز به استقلال واقعی خود دست نیافته است و این استقلال تا زمانی که حتی یک ذره از خاک میهنش زیر اشغال صهیونیست‌ها باشد یا در معرض تجاوز قرار گیرد، کامل نخواهد شد. استقلال حقیقی نه یک مناسبت گذرای جشن و بزرگداشت است و نه عنوانی تشریفاتی؛ بلکه به معنای تحقق حاکمیت کامل، آزادی سرزمین و برخورداری از اراده ملی شکست‌ناپذیر است.

ای فرزندان لبنان در تمامی مناطق، روستاها و شهرها! این لحظه سرنوشت‌ساز از همه ما می‌طلبد که در تراز این چالش بزرگ ظاهر شویم و صدای وحدت و تعلق ملی را بر هر مسئله دیگری برتری دهیم. شما در سخت‌ترین روزها تجربه کرده‌اید که قدرت لبنان در همبستگی فرزندانش، در سینه‌های استوار و تسلیم‌ناپذیر آنان و در دل‌هایی نهفته است که با عشق به سرزمین و وفاداری به فداکاری‌های شهدا می‌تپد. امروز بیش از هر زمان دیگری به خیزشی فراگیر و ملی نیاز داریم که صفوف را متحد سازد و دل‌ها و اندیشه‌ها را حول یک سخن گرد آورد: نه تسلیم، نه چشم‌پوشی از حقوق و نه پذیرش وضعیتی که حاکمیت و کرامت ما را خدشه‌دار کند.

ازاین‌رو، مقابله با اشغالگری صهیونیستی و تلاش برای عقب‌راندن آن تا تحقق استقلال واقعی، باید نخستین اولویت هر رویکرد سیاسی و ملی مسئولانه باشد. در همین چارچوب، روشن است که هدف قرار دادن مقاومت و دعوت به خلع سلاح آن، سلاحی که در خدمت آزادسازی سرزمین و مقابله با دشمن صهیونیستی قرار داشته است، انحرافی خطرناک از اولویت دفاع و حاکمیت ملی و تضعیف مؤلفه‌های قدرت و بازدارندگی است؛ مؤلفه‌هایی که لبنان با اتکا به آن‌ها از خود و سرزمینش در برابر تجاوزگری دفاع می‌کند که نه رحم می‌شناسد و نه به قانونی پایبند است.

راه برون‌رفت واقعی از فرسایش و اختلاف، خلع سلاح کشور و محروم کردن میهن از عوامل قدرت و مصونیت آن نیست؛ بلکه راه‌حل، آغاز یک پویش ملی، عمومی و فراگیر است که جامعه لبنان را با تمامی طوایف، احزاب، اقشار و مؤلفه‌هایش به یک طرح جامع و یکپارچه مقاومت در برابر تجاوز تبدیل کند؛ طرحی که پایداری در میدان، موضع‌گیری سیاسی قاطع و همبستگی اجتماعی و ملی را در کنار یکدیگر قرار دهد تا لبنانی‌ها در صفی واحد برای دفاع از سرزمین و کرامت خود به پا خیزند و استقلال به حقیقتی تحقق‌یافته تبدیل شود، نه صرفاً خاطره‌ای که هر سال گرامی داشته می‌شود.

جبهه عمل اسلامی در لبنان

دفتر رسانه‌ای

بیروت: شنبه، ۱۱ جمادی‌الثانی ۱۴۴۸ هجری قمری، برابر با ۲۱ نوامبر ۲۰۲۶ میلادی.

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