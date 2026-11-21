به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در پی صدور احکام علیه علمای بحرین و تشدید فشارهای ساختاری بر شیعیان این کشور، نشستی تخصصی میان هیئت بحرینی به سرپرستی حجت‌الاسلام والمسلمین شیخ حسین الدیهی، رئیس هیئت جمعیت الوفاق ملی اسلامی بحرین، و آیت‌الله رضا رمضانی، دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع)، برگزار شد. در این دیدار، حجت‌الاسلام سید عباس شبر، عضو شورای علمایی اسلامی بحرین، و حجت‌الاسلام محمد حسن خجسته، عضو هیئت مرکزی این شورا، نیز حضور داشتند. طرفین در این نشست، آخرین تحولات حقوق بشری و مذهبی بحرین و راهکارهای حقوقی و بین‌المللی برای انعکاس وضعیت علمای دینی و مردم این کشور را بررسی کردند.

ابعاد حقوقی سرکوب مناسک مذهبی و سلب تابعیت

آیت‌الله رمضانی با بیان اینکه سلب تابعیت شهروندان و منع مناسک مذهبی در حقوق بین‌الملل و عرصه‌های جهانی قابل قبول نیست، تصریح کرد: یک کشور که خود را اسلامی می‌داند، نمی‌تواند حقوق اولیه مذهبی شهروندان مانند برگزاری نماز جمعه، نماز جماعت و تبلیغ دینی را سلب کند.

وی ادامه داد: اقدامات حکومت بحرین در سلب تابعیت از شهروندان و محاکمه آنان پس از سلب تابعیت، فاقد وجاهت حقوقی است و مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) تا کنون در نامه‌هایی جداگانه به ۶ مقام ارشد بین‌المللی از جمله دبیرکل سازمان ملل (آنتونیو گوترش)، کمیسر عالی حقوق بشر (فولکر تورک)، رئیس کمیسیون اروپا و گزارشگر ویژه آزادی ادیان، این محاکمات ظالمانه را محکوم کرده است.

فرستادن اسناد به واتیکان و پیگیری‌های بین‌المللی

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) با اشاره به ضرورت استفاده از تمام ظرفیت‌های بین‌المللی برای افشای جنایات رژیم آل‌خلیفه تأکید کرد: اسناد و نامه‌های مستند بدرفتاری با علمای بحرین جهت تحویل به پاپ در واتیکان ارسال می‌شود تا از طریق مجاری دیپلماتیک و بین‌المللی پیگیری گردد.

وی افزود: علاوه بر پیگیری‌های حقوقی، تشکیل کارگروه ویژه منطقه خلیج فارس، صدور فراخوان‌های سه زبانه و فعال‌سازی اتحادیه‌های علمایی و مراکز شیعی در اروپا و آمریکا (از جمله سوئد، آلمان، فرانسه، انگلیس و کانادا) در دستور کار جدی مجمع قرار گرفته است.

علمای بحرین؛ منادیان مظلوم وحدت و مقاومت

آیت‌الله رمضانی با تأکید بر اینکه علمای محاکمه‌شده در بحرین «منادیان واقعی وحدت» میان امت اسلامی و جوامع بشری بوده‌اند، خاطرنشان کرد: این عالمان دینی هرگز به دنبال تفرقه نبوده و تنها از مظلومان دفاع کرده‌اند؛ لذا امروز وظیفه الهی و انسانی حوزویان، دانشگاهیان و مصلحان جهان است که از این مظلومان تاریخ دفاع کنند.

وی در ادامه با انتقاد شدید از صدور احکام غیابی برای ۱۱ تن از علما و همچنین سکوت برخی دولت‌های اسلامی اظهار داشت: متأسفانه برخی کشورهای مسلمان به جای دفاع در برابر تجاوزات آمریکا و رژیم صهیونیستی، خاک خود را به پایگاهی برای سران کفر تبدیل کرده‌اند؛ رفتاری که در قبال جنایات بحرین و شهادت مصلحان به هیچ وجه قابل دفاع و پذیرش نیست.

تشدید سرکوب ساختاری؛ جرم‌انگاری خمس و مصادره اوقاف

در بخش دیگری از این نشست، حجت‌الاسلام والمسلمین شیخ حسین الدیهی با ارائه گزارشی از تصمیمات رژیم بحرین علیه شیعیان اظهار داشت: هدف رژیم آل‌خلیفه فراتر از بازداشت علما، از بین بردن تمام مقومات و ارکان شیعیان است؛ تا جایی که دریافت وجوهات شرعی و خمس را جرم تلقی کرده و اموال شرعی و شخصی علما را مصادره می‌کنند.

وی با افشای تسلط کامل حکومت بر ۸۰ درصد از اموال اوقاف جعفریه و دخالت مستقیم در انتصاب ائمه جمعه و جماعت تصریح کرد: امروز منبر حسینی، هیئت‌های عزاداری و حتی استفاده از بلندگوهای مساجد مشروط به دریافت مجوز حکومتی شده و بازداشت‌های گسترده برای جلوگیری از واکنش‌های مردمی سازماندهی شده است.

پایداری علمای زندانی و پیام رسای مجمع به جهان

جانشین جریان الوفاق بحرین با تشریح شرایط سخت دادگاه‌های تجدیدنظر و احکام سنگین حبس ابد و اعدام، خواستار موضع‌گیری قاطع‌تر مراجع عظام، حوزه‌های علمیه قم و نجف و علمای اهل‌سنت جهان اسلام برای تحریم همکاری با مقررات ظالمانه حکومت بحرین شد.

در پایان این دیدار، آیت‌الله رمضانی با تجلیل از روحیه بالا و پیام‌های دلگرم‌کننده علمای زندانی از داخل زندان‌های بحرین تأکید کرد: مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) خود را خانه همه مظلومان می‌داند و متعهد است که صدای مظلومیت عالمان و مردم بحرین را بدون هیچ‌گونه عقب‌نشینی به سراسر جهان برساند.

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