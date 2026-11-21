به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در شرایطی که اختلافات مذهبی در جامعه افغانستان رو به افزایش است، امام جمعه شیعیان غرب کابل بر ضرورت اتحاد و همبستگی میان شیعیان و اهل‌سنت تأکید کرد و خواستار ایستادگی مشترک آنان در برابر زورگویان و دشمنان امت اسلامی شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالقدیر عالمی، امام جمعه غرب کابل، روز جمعه ۲۹ آبان، در خطبه دوم نماز جمعه با اشاره به ضرورت وحدت و برادری میان مذاهب اسلامی گفت شیعه و سنی و اقوام مختلف باید همچون مشتی گره‌کرده و قدرتمند در برابر دشمنان و زورگویان امت اسلامی بایستند.

او اظهار داشت: «وقتی مسلمان می‌شویم، چتر اسلام روی سر ما گسترده می‌شود. کسانی که شهادتین را بر زبان می‌آورند، باید یار و یاور یکدیگر و همراه هم باشند. عرب و عجم، شیعه و سنی و اقوام مختلف باید در برابر دشمنان و زورگویان امت اسلامی، مشتی گره‌کرده و قدرتمند باشند.»

امام جمعه غرب کابل در ادامه سخنانش درباره نظام حقوقی اسلام گفت باید حقوق همه افراد، از اعضای خانواده و همسایگان گرفته تا همنوعان و هموطنان، رعایت شود و به همه کسانی که در انسانیت با ما مشترک‌اند، احترام گذاشته شود.

عالمی با تأکید بر ضرورت احترام متقابل میان انسان‌ها افزود: «در نظام حقوقی و ارزشی اسلام، درباره جایگاه انسان مطالب بسیاری وجود دارد که مردم را به تکریم و احترام به انسانیت، فارغ از دین، عقیده و باور افراد، فرا می‌خواند. حتی انسان بما هو انسان دارای کرامت، احترام و حقوقی است که باید رعایت شود.»

او با اشاره به تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر گفت تدوین چنین اعلامیه‌ای نشان می‌دهد که دست‌کم در سطح شعار، احترام به انسانیت مورد توجه قرار گرفته است. با این حال، به گفته عالمی، هرچند این اعلامیه از نظر او قابل قبول نیست، برخی از مفاد آن مفید است؛ اما حقوق بشری و انسانی در نظام حقوقی اسلام جایگاهی فراتر و بالاتر دارد.

امام جمعه غرب کابل همچنین مدعیان حقوق بشر و تدوین‌کنندگان این اعلامیه را به عمل نکردن به مفاد آن متهم کرد و گفت: «به نرخ روز بر انسان‌ها ظلم می‌کنند و به بشریت ستم روا می‌دارند. با ساخت سلاح‌های کشتار جمعی، جهان را تهدید می‌کنند. این پایبندی به حقوق بشر و حقوق انسان نیست؛ اما این مسئله در نظام اسلام وجود دارد. حق به معنای واقعی کلمه برای بشریت و انسانیت در نظام حقوقی اسلام تدوین شده و در این نظام مقدس به انسان احترام گذاشته شده است.»

عالمی در بخش دیگری از سخنانش بر رعایت حقوق اسیران و زندانیان تأکید کرد و گفت در نظام حقوقی اسلام، حتی درباره اسیر غیرمسلمان نیز به رفتار همراه با مهربانی و مدارا سفارش شده است. به گفته او، از نظر اسلام هیچ‌کس حق ندارد اسیر را به قتل برساند یا با او بدرفتاری کند.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که شماری از زندانیان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان، با وجود ادعای این گروه مبنی بر برپایی نظام اسلامی، از شکنجه و بدرفتاری در زندان‌ها شکایت کرده‌اند.

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