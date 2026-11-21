به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در حالی که بحث و جنجال در محافل صهیونیستی در مورد تحولات ناشی از جنگ منطقه‌ای و سناریوهای آینده به ویژه بعد از شکست دونالد ترامپ، رئیس دولت تروریستی آمریکا و جمهوری‌خواهان در انتخابات میان دوره‌ای این کشور همچنان ادامه دارد، ایال زیسر، تحلیلگر و شرق شناس برجسته صهیونیست، در مقاله‌ای که در روزنامه عبری اسرائیل هیوم منتشر شد، اعلام کرد که ترامپ طبق معمول یک بار دیگر پیروزی خود را اعلام کرد؛ البته نه خدایی نکرده در انتخابات آمریکا بلکه در جنگ علیه ایران!

ایال زیسر که معاون رئیس دانشگاه تل آویو نیز هست، افزود: ترامپ در سخنرانی‌های خود طی یک هفته گذشته بارها گفت که «قدرت نظامی ایران نابود شده و بازسازی هر آنچه آمریکایی‌ها نابود کرده‌اند، یک ربع قرن طول خواهد کشید. بنابراین، دیگر نیازی به استفاده از نیروی نظامی علیه ایرانیان نیست. در نهایت، تنها چیزی که باقی می‌ماند تبدیل یک پیروزی ۹۰ درصدی به یک پیروزی کامل است و برای رسیدن به این هدف، ادامه تحریم اقتصادی ایران کافی است».

ترامپ دائما عقب‌نشینی می‌کند و خواهان توافق تسلیم مقابل ایران است

وی تاکید کرد: با انجام این کار، ترامپ همان چیزی را که در جنگ ۱۲ روزه ژوئن ۲۰۲۵ هنگام تصمیم به پایان دادن به جنگ علیه ایران گفت، تکرار می‌کند و تمام منطق نظامی و سیاسی را به چالش می‌کشد. ترامپ دائماً ادعا می‌کند که از همان لحظه اول ایران را شکست داده و نیروی دریایی و هوایی این کشور نابود شده‌اند.

در ادامه این مقاله آمده است که امیدواریم خود ترامپ متوجه شود که این صحبت‌هایش یک اغراق آشکار است و خودش را فریب ندهد. از آن گذشته، اصلاً دغدغه ما نیروی دریایی یا هوایی ایران نبود، بلکه آنچه که همیشه اسرائیل را نگران می‌کند، زرادخانه موشکی و قابلیت‌های هسته‌ای ایران است که تهران همچنان در حال توسعه آنهاست.

تحلیلگر مذکور صهیونیست تصریح کرد: در همین حال، ترامپ همچنان تهدید به تجدید جنگ و حمله به ایران می‌کند، اما هر بار عقب‌نشینی می‌کند. او در مقطعی ادعا کرد که ایرانی‌ها به دستیابی به توافق علاقه‌مند هستند، در مقطعی دیگر گفت که این به دلیل انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا بوده است، و اکنون ادعا می‌کند که جنگ از قبل تمام شده و ایالات متحده پیروز شده است.

وی ادامه داد: اما پشت پرده همه این حرف‌های ترامپ یک چیز است: رئیس جمهور آمریکا خواهان توافقی با تهران بوده و به شدت خواهان آن است که مسئله ایران را حداقل تا پایان دوره ریاست جمهوری خود، یعنی دو سال دیگر، از دستور کار خارج کند.

ابتکار عمل جنگ بعدی در دست ایران است

بر اساس این مقاله، ترامپ به خاطر این اعتراف که مسئله ایران برای آمریکایی‌ها مسئله مرگ و زندگی نیست، شایسته تقدیر است. اکثر آمریکایی‌ها حتی نمی‌دانند ایران کجاست یا چرا جنگ علیه آن ضروری است؛ جنگی که منجر به افزایش قیمت سوخت و کالاها در آمریکا شده است. در واقع تنها چیزی که برای شهروندان آمریکایی اهمیت دارد این است که قیمت‌ها به قبل برگردد.

ایال زیسر خاطرنشان کرد که در این میان متحدان آمریکا هستند که هزینه جنگ‌ها و شکست‌های آن را می‌پردازند و زمانی که نقششان تمام شد، رها می‌شوند. با توجه به مواردی که گفته شد، در چنین شرایطی رسیدن آمریکا به یک توافق با ایران که اساساً یک توافق تسلیم برای آمریکاست، صرفاً مسئله زمان است.

در ادامه این یادداشت آمده که حتی اگر ترامپ با ایرانی‌ها به توافق نرسد، جی دی ونس، معاون وی این کار را خواهد کرد و ونس از همان ابتدا هم با جنگ مخالف بود و بارها اعتراف کرده که این یک اشتباه آشکار بوده است. او همچنین تلویحاً اسرائیل را مسئول همه چیز، چه شروع جنگ با ایران و چه شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات آمریکا دانست.

کارشناس مذکور صهیونیست تاکید کرد: در این میان جای تاسف است که مقامات اسرائیل به این مسائل توجه نداشتند و به نظر می‌رسد هر کسی که در ژوئن ۲۰۲۵ تصمیم به شروع جنگ با ایران گرفت، بدون در نظر گرفتن این احتمال که ترامپ ممکن است آن را به طور زودهنگام متوقف کند و ما را طرد کند، همه چیز را به طور کامل بررسی نکرده است.

در پایان این مقاله آمده است: تنش مداوم میان آمریکا و ایران که منجر به تقویت نظام ایران شده، اسرائیل و همچنین کشورهای عربی به ویژه کشورهای حوزه خلیج فارس را ملزم می‌کند تا برای یک واقعیت جدید و چالش برانگیز آماده شوند، جایی که دور دیگری از جنگ با ایران، ممکن است فقط مسئله زمان باشد؛ با این تفاوت که این بار طرفی که جنگ را آغاز می‌کند ایران خواهد بود.

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