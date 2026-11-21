به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حامد کرزی، رئیس‌جمهور پیشین افغانستان، با انتشار تصویر بالا، در پیامی به مناسبت روز جهانی کودک، بر ضرورت تأمین سلامت، امنیت و حق آموزش کودکان این کشور تأکید کرد و خواستار بازگشایی مدارس به روی همه دختران و پسران شد.

کرزی روز پنج‌شنبه، ۲۰ نوامبر، با گرامیداشت روز جهانی کودک اعلام کرد که امسال این مناسبت در شرایطی فرا می‌رسد که به گفته او، بر اساس گزارش سازمان‌های بین‌المللی، نزدیک به چهار میلیون کودک در افغانستان در معرض سوءتغذیه شدید قرار دارند و بیش از نیمی از کودکانی که در سن ورود به دوره ابتدایی هستند، از آموزش محروم‌اند.

رئیس‌جمهور پیشین افغانستان، روز جهانی کودک را یادآور مسئولیت جامعه در قبال آموزش، سلامت و امنیت کودکان و رعایت حقوق اولیه آنان دانست و هشدار داد که فقر و محرومیت، کودکان را در معرض خطرهای جدی ناشی از سوءتغذیه و بی‌سوادی قرار می‌دهد؛ مسائلی که علاوه بر کودکان، سلامت و امنیت خانواده‌ها، جامعه و آینده کشور را نیز تهدید می‌کند.

او تأکید کرد افغانستان زمانی می‌تواند از این خطرها رهایی یابد و به سوی آبادانی و شکوفایی حرکت کند که سلامت و امنیت کودکان تضمین شود و درهای آموزش، بدون هیچ‌گونه محدودیتی، به روی همه کودکان، اعم از دختران و پسران، گشوده باشد.

تأکید کرزی بر حق آموزش دختران در حالی است که طالبان پس از بازگشت به قدرت، آموزش دختران بالاتر از کلاس ششم را متوقف کرده‌اند و با وجود درخواست‌های مکرر داخلی و بین‌المللی، تاکنون مدارس متوسطه و دبیرستان را به روی آنان بازگشایی نکرده‌اند. بر اساس آخرین آمار، 2.6 میلیون دختر بالاتر از پایه ششم در حال حاضر اجازه تحصیل ندارند.