بر اساس گزارشی که سازمان ملل روز جمعه (۲۹ آبان) منتشر کرد، بیش از ۱۰۰ فرمان و دستور محدودکننده طالبان از زمان بازگشت این گروه به قدرت در سال ۲۰۲۱، رفت‌وآمد زنان در خارج از خانه و دسترسی آنان به آموزش و اشتغال را به‌شدت محدود کرده است. کاهش چشمگیر بودجه کمک‌های بشردوستانه نیز وضعیت زنان افغانستان را وخیم‌تر کرده است.

«سوفیا کال‌تورپ»، رئیس بخش اقدامات بشردوستانه سازمان زنان سازمان ملل متحد، هشدار داده است که خطر محرومیت بلندمدت ۲۲ میلیون زن و دختر افغانستان از خدمات بهداشتی و درمانی رو به افزایش است.

او با اشاره به دیدارهای خود در افغانستان گفت که زنی در ولایت/استان کنر به او گفته است چندین بار سقط جنین داشته، اما به دلیل نداشتن دسترسی به خدمات درمانی نتوانسته است مراقبت‌های پزشکی دریافت کند. به گفته کال‌تورپ، حتی مردانی که قصد حمایت از زنان خانواده خود را دارند، با محدودیت‌های طالبان مواجه‌اند.

وی همچنین از زنانی یاد کرد که پس از زلزله سال گذشته خانه‌های خود را از دست داده و در ماه‌های اخیر نیز بر اثر درگیری‌های مرزی با پاکستان و سیلاب‌های شدید دوباره آواره شده‌اند.

تعطیلی مراکز درمانی و حمایتی زنان

سازمان زنان سازمان ملل متحد، دفتر هماهنگی امور بشردوستانه این سازمان (اوچا) و نهادهای همکار اعلام کرده‌اند که در پی کاهش بودجه کمک‌رسانی، نزدیک به ۳۰۰ مرکز درمانی بشردوستانه تعطیل یا فعالیت خود را متوقف کرده‌اند؛ اقدامی که بیش از یک میلیون زن و دختر را تحت تأثیر قرار داده است.

همچنین بیش از ۱۹۳ مرکز ارائه خدمات حمایتی به بازماندگان خشونت‌های مبتنی بر جنسیت تعطیل شده‌اند و بیش از یک میلیون نفر از دسترسی به این خدمات محروم شده‌اند.

بر اساس این گزارش، حدود ۳.۴ میلیون زن و دختر نیازمند نیز احتمالاً دیگر به خدمات آب آشامیدنی، بهداشت و سرویس‌های بهداشتی دسترسی نخواهند داشت.

افغانستان؛ بدترین بحران حقوق زنان در جهان

رئیس بخش اقدامات بشردوستانه سازمان زنان سازمان ملل متحد همچنین از وضعیت یک زن ۲۴ ساله خبر داد که به مدت ۱۸ ماه از سوی پدرش در خانه محبوس شده و بارها مورد آزار و اذیت قرار گرفته بود. این زن حتی از دسترسی به غذا محروم بوده است. به گفته کال‌تورپ، پس از مشارکت این زن و پدرش در یک برنامه محلی پیشگیری از خشونت علیه زنان، وضعیت زندگی او بهبود یافت و پدرش دست از آزار او برداشت.

از سوی دیگر، این سازمان هشدار داده است که حدود ۲.۶ میلیون دختر در افغانستان از تحصیل در دوره متوسطه محروم شده‌اند؛ مسئله‌ای که می‌تواند ازدواج کودکان و مرگ‌ومیر مادران را افزایش دهد.

«سوزان فرگوسن»، نماینده ویژه سازمان زنان سازمان ملل متحد در افغانستان، وضعیت این کشور را «بدترین بحران حقوق زنان در جهان» توصیف کرده و گفته است زنان افغانستان اکنون برای بقا و ادامه زندگی خود مبارزه می‌کنند.

او تأکید کرده است که کاهش بودجه کمک‌های بشردوستانه، سازمان‌های امدادرسان را ناچار کرده است درباره اینکه کدام زنان و دختران از حمایت برخوردار شوند و کدام‌یک از دریافت کمک محروم بمانند، تصمیم‌های دشواری بگیرند.

فرگوسن از دولت‌ها و کمک‌کنندگان بین‌المللی خواسته است حمایت مالی خود از زنان و دختران افغانستان را نه‌تنها کاهش ندهند، بلکه آن را افزایش دهند.

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