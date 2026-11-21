به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ کارگاه تخصصی روش تحقیق کیفی ـ از طراحی پژوهش تا تحلیل و اعتباربخشی یافته‌ها ـ ویژهٔ استادان و پژوهشگران در مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) برگزار می‌شود.

این کارگاه با ارائه دکتر داود صفا عضو هیئت علمی جامعة المصطفی العالمیة دوشنبه ۲ آذر ۱۴۰۵ از ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰ در سالن اهل‌بیت(ع) مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) به نشانی شهر مقدس قم، بلوار جمهوری اسلامی، بین کوچه ۴ و ۶ برپا خواهد بود.

این کارگاه به‌صورت حضوری و مجازی برگزار خواهد شد و به شرکت‌کنندگان گواهی حضور اعطا می‌شود.

لینک حضور مجازی: https://meet.google.com/ces-tork-usk

شایان ذکر است در برگزاری این کارگاه دفتر مطالعات، تحقیقات و پژوهش معاونت علمی ـ فرهنگی مجمع جهانی اهل‌بیت(ع)، معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه بین‌المللی اهل‌بیت(ع)، مؤسسه آموزش‌های کوتاه‌مدت و فرصت‌های مطالعاتی جامعه المصطفی العالمیه و خبرگزاری ابنا مشارکت دارند.

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