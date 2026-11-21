به گزارش خبرگزای بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «خلیل الحیه»، رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی حماس، در سخنرانی خود در «کنفرانس قومی عربی» از نقش سازمان‌ها، احزاب و جریان‌های عربی و اسلامی در حمایت از فلسطین، ملت و مقاومت آن قدردانی کرد.

الحیه به‌ طور ویژه از مقاومت اسلامی و حزب‌ الله لبنان یاد کرد و گفت این جریان‌ها در جریان عملیات طوفان الاقصی نقش ویژه‌ای در پشتیبانی از ملت فلسطین و مقاومت آن داشتند. وی همچنین یاد شهید «سید حسن نصرالله» و همراهانش را که در آزاد سازی قدس به شهادت رسیدند، گرامی داشت.

رئیس دفتر سیاسی حماس همچنین از شهید «اسماعیل هنیه»، رئیس پیشین دفتر سیاسی این جنبش که دو سال پیش در جریان نبرد طوفان الاقصی برای همین کنفرانس سخنرانی کرده بود، یاد کرد و به روح تمامی فرماندهان، مبارزان و شهدای ملت‌های فلسطین و لبنان و دیگر ملت‌های منطقه درود فرستاد.

الحیه با اشاره به وضعیت نوار غزه گفت مردم فلسطین در غزه، همچنان در سرزمین خود استوار مانده و به حقوقشان پایبند هستند،این در حالی است که آنها از غذای روزانه، امکانات درمانی برای مداوای مجروحان و سرپناه برای خود و فرزندانشان محروم‌اند.

وی افزود که حماس و گروه‌های فلسطینی سال گذشته برای حفاظت از ملت فلسطین در برابر نسل‌کشی و ناکام گذاشتن طرح‌های کوچ اجباری، با توافق شرم‌ الشیخ موافقت کردند، اما رژیم صهیونیستی همچنان به تجاوزات و گرسنگی دادن ملت فلسطین ادامه می‌دهد و جامعه جهانی نیز موضعی ضعیف در برابر آن اتخاذ کرده است.

الحیه تاکید کرد ملت فلسطین با اراده، عزت و کرامت به برادران خود در جهان عرب و اسلام چشم دوخته و اطمینان دارد که پیوندهای عربی و اسلامی همچنان برای یاری و امدادرسانی به آنان زنده است.

وی درباره کرانه باختری گفت طرح‌ها برای کوچاندن ملت فلسطین، بیرون راندن آنان از سرزمینشان، مصادره اراضی و گسترش روزانه شهرک‌سازی با شدت ادامه دارد و فلسطینیان پس از مواجهه با ارعاب و جنایت، از خانه‌ها و زمین‌های خود رانده می‌شوند.

رئیس دفتر سیاسی حماس همچنین گفت قدس با مساجد و کلیساهایش زیر فشار طرح‌های یهودی‌سازی قرار دارد و تقسیم زمانی و مکانی مسجد الاقصی به واقعیتی نزدیک تبدیل شده که صحن‌ها و دیوارهای این مکان مقدس با آن مواجه‌اند.

الحیه تاکید کرد ملت فلسطین می‌داند مقاومت در تمامی اشکال آن، گزینه واقعی برای حفاظت از حقوق، بازپس‌گیری سرزمین و مقدسات است و این مقاومت، جلوه‌های گسترده‌ای از فداکاری، پایداری و قهرمانی ملت فلسطین را با وجود توطئه‌ها، نسل‌کشی و کشتارهای مستمر آشکار کرده است.

وی در پایان گفت نبرد با پروژه صهیونیستی همچنان با شدت ادامه دارد و دامنه آن گسترش یافته است؛ به‌ گونه‌ای که دیگر تنها به سرزمین فلسطین محدود نیست و رژیم صهیونیستی به لبنان، سوریه، عراق، یمن و ایران حمله می‌کند.

الحیه افزود جاه‌طلبی توسعه‌طلبانه برای تحقق آنچه "اسرائیل بزرگ" خوانده می‌شود، از مرحله طرح و ادعا عبور کرده و وارد مرحله اقدام عملی شده است.

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