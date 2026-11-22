به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نشست اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با حضور سرکار خانم سیده زهره برقعی مدیر جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها و جمعی از مسئولان این مؤسسه علمی حوزوی برگزار شد.

در این دیدار که حجت‌الاسلام‌والمسلمین آقاتهرانی رییس کمیسیون فرهنگی و برخی اعضای این کمیسیون حضور داشتند، سرکار خانم برقعی، مدیر جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها با اشاره به دیدار مسئولان جامعه‌الزهرا سلام‌الله‌علیها با رهبر معظم شهید در آبان 1403، این دیدار را نقطه عطفی در تاریخ این مجموعه توصیف کرد و گفت: مباحث مطرح‌شده در آن جلسه، افق‌های تازه‌ای را پیش روی جامعه‌الزهرا سلام‌الله‌علیها گشود و می‌تواند در ترسیم مسیر آینده و تقویت مأموریت‌های آن مؤثر باشد.

زنجیره هدفمند تعلیم و تربیت؛ از مهدکودک تا سطوح عالی حوزوی و دانشگاهی

مدیر جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها بیان داشت: مأموریت‌های محوله از سوی امام خمینی(ره) و رهبر معظم شهید، اقتضائات و مسئولیت‌های گسترده‌تری را برای جامعه‌الزهرا سلام‌الله‌علیها ایجاد کرده است؛ ازاین‌رو، فعالیت‌های این مجموعه به آموزش‌های متداول حوزوی محدود نمی‌شود و ابعاد مختلف آموزشی، تربیتی، اجتماعی و فرهنگی را در بر می‌گیرد.

برقعی با تأکید بر اینکه جامعه‌الزهرا سلام‌الله‌علیها به دنبال ایجاد یک زنجیره معنادار و هدفمند تعلیم و تربیت است، تصریح کرد: این زنجیره از مهدکودک آغاز می‌شود و تا سطوح عالی حوزوی و دانشگاهی ادامه می‌یابد. دانشکده بین‌المللی هدی نیز در کنار بخش حوزوی، یکی از ظرفیت‌های مهم این مجموعه به شمار می‌رود.

وی با اشاره به گستردگی فعالیت دانش‌آموختگان جامعه‌الزهرا سلام‌الله‌علیها گفت: امروز بخشی از مدارس و حوزه‌های علمیه خواهران در سراسر کشور به دست دانش‌آموختگان این مجموعه اداره می‌شود و آنان در عرصه‌های مختلف آموزشی، تبلیغی و فرهنگی نقش‌آفرینی می‌کنند.

فعالیت کانون‌های دانش‌آموختگان در ۱۳ استان کشور

مدیر جامعه‌الزهرا سلام‌الله‌علیها با اشاره به فعالیت کانون‌های دانش‌آموختگان این مجموعه در ۱۳ استان کشور اظهار داشت: دانش‌آموختگان ما در استان‌های مختلف ظرفیت‌های ارزشمندی برای فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی دارند، اما به دلیل محدودیت امکانات و منابع، هنوز نتوانسته‌ایم کانون‌های دانش‌آموختگان را در همه استان‌ها به‌صورت فعال راه‌اندازی کنیم.

وی تصریح کرد: در برخی مناطق، این کانون‌ها به یکی از محورهای اصلی فعالیت فرهنگی استان تبدیل شده‌اند و دانش‌آموختگان جامعه‌الزهرا سلام‌الله‌علیها در مسائل اجتماعی و فرهنگی اثرگذاری قابل‌توجهی دارند.

برقعی با اشاره به اجرای طرح‌های فرهنگی توسط دانش‌آموختگان جامعه‌الزهرا سلام‌الله‌علیها در سطح استان‌ها و کشور گفت: راه‌اندازی جلسات خانگی قرآن کریم، برگزاری نشست‌های تبیینی و معارفی، اجرای طرح‌های محله‌محور و مسجدمحور و ... از جمله برنامه‌هایی است که با مشارکت دانش‌آموختگان در حال پیگیری است.

وی در ادامه، تربیت فرهنگی دختران نوجوان را از دغدغه‌های جدی جامعه‌الزهرا سلام‌الله‌علیها دانست و گفت: امروز با آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی متعددی در حوزه نوجوانان مواجه هستیم و اگر برای این قشر برنامه‌ریزی مؤثر و هدفمند نداشته باشیم، بخشی از ظرفیت نسل آینده را از دست خواهیم داد.

مدیر جامعه‌الزهرا سلام‌الله‌علیها با اشاره به اجرای طرح تربیتی «حسیبا» در یکی از مدارس دخترانه شهر قم، اظهار داشت: این طرح بازخوردهای مثبتی به همراه داشته است و قابلیت توسعه و اجرا در سطح کشور را دارد و می‌تواند در مواجهه با مسائل فرهنگی و اجتماعی نوجوانان مؤثر باشد.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت تولید محتوای تخصصی برای کودکان و نوجوانان خاطرنشان کرد: جامعه‌الزهرا سلام‌الله‌علیها در زمینه تألیف و تولید کتاب‌های تخصصی، تربیت استاد و اجرای برنامه‌های آموزشی ظرفیت‌های لازم را در اختیار دارد و با آموزش‌وپرورش و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نیز همکاری‌هایی داشته است و در صورت تأمین اعتبار موردنیاز، امکان توسعه این برنامه‌ها در سطح ملی فراهم خواهد شد.

برقعی با اشاره به محدودیت منابع مالی جامعه‌الزهرا سلام‌الله‌علیها اظهار داشت: ظرفیت‌های گسترده‌ای در این مجموعه وجود دارد، اما بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها نیازمند امکانات و ابزارهای متناسب است. جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها با وجود ظرفیت‌های گسترده و درخواست‌های متعدد کشورهای مختلف، برای استمرار و توسعه فعالیت‌های بین‌المللی خود به حمایت مالی نیاز دارد.

توجه به بانوان، ضرورتی راهبردی برای جهانی‌سازی پیام انقلاب اسلامی است

در ادامه این نشست جناب آقای علیزاده، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون فرهنگی، با اشاره به جایگاه جامعه‌الزهرا سلام‌الله‌علیها اظهار داشت: نهالی که امام خمینی(ره) بنیان گذاشتند و با مجاهدت‌ها و تلاش‌های انجام‌شده در طول سال‌ها رشد کرد، امروز به مجموعه‌ای توانمند و بالغ تبدیل شده است که می‌تواند ضمن حفظ استقلال خود، مأموریت‌های بزرگ‌تری را نیز بر عهده بگیرد.

وی با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه به جامعه‌الزهرا سلام‌الله‌علیها افزود: این مجموعه با توجه به جایگاه بانوان در جامعه و نقش آنان در تربیت و اثرگذاری بر نیمی دیگر از جامعه، ظرفیت بسیار مهمی برای پیشبرد اهداف فرهنگی و اجتماعی کشور دارد.

علیزاده با بیان اینکه توجه به بانوان باید در اولویت برنامه‌ریزی‌های فرهنگی قرار گیرد، تصریح کرد: اگر به دنبال جهانی‌سازی انقلاب اسلامی هستیم، باید به ظرفیت و نقش بانوان توجه ویژه‌ای داشته باشیم؛ چراکه بانوان در شکل‌گیری شخصیت نسل آینده و تربیت انسان‌های اثرگذار، نقشی اساسی و تعیین‌کننده دارند.

وی در پایان با اعلام حمایت از پیگیری مطالبات جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها در کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: موضوع تقویت جایگاه و حمایت از مأموریت‌های این مجموعه را در کمیسیون دنبال خواهیم کرد و ضروری است برنامه‌های پیشنهادی جامعه‌الزهرا سلام‌الله‌علیها برای بررسی و حمایت بیشتر، به‌صورت مشخص و مدون ارائه شود.

جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها در عرصه آموزش بانوان طلبه بین‌الملل پیشگام است

حجت‌الاسلام‌والمسلمین مهدی عباسی، مدیرکل دفتر بین‌الملل جامعه‌الزهرا سلام‌الله‌علیها و دستیار ویژه مدیر مجموعه در امور مجلس، دولت و تعاملات با سایر دستگاه‌ها و نهادها نیز در این نشست، با اشاره به تأکید امام مجاهد شهید درباره جایگاه جامعه الزهرا(س) اظهار داشت: مسئولان و مدیران ارشد جمهوری اسلامی باید با ظرفیت‌های این مجموعه که رهبر معظم شهید از آن به‌عنوان پدیده‌ای بی‌نظیر یاد کرده‌اند، بیشتر آشنا شوند و با حمایت و پشتیبانی خود، زمینه رشد و ارتقای آن را فراهم کنند.

مدیرکل دفتر بین‌الملل جامعه‌الزهرا سلام‌الله‌علیها در ادامه با تبیین پیشینه تأسیس این مجموعه بیان کرد: جامعه‌الزهرا سلام‌الله‌علیها به ابتکار و فرمان حضرت امام خمینی(ره) تأسیس شد و دارای هیئت امنای مستقلی بود که اعضای آن از سوی حضرت امام منصوب شدند. این ساختار در دوران رهبری مقام معظم رهبری نیز استمرار یافت و استقلال این مجموعه همواره مورد تأکید و حمایت ایشان بوده است.

وی با اشاره به جایگاه ویژه جامعه‌الزهرا سلام‌الله‌علیها در عرصه‌های ملی و بین‌المللی افزود: این مجموعه ضمن تعامل و همکاری با نهادهایی همچون جامعه المصطفی العالمیه، مجمع جهانی اهل‌بیت(ع)، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و مجمع تقریب مذاهب اسلامی، ظرفیت‌ها و فعالیت‌های مستقلی را در حوزه بین‌الملل دنبال می‌کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین عباسی به فعالیت‌های بین المللی جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها اشاره کرد و با بیان اینکه جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها از سال ۱۳۶۴ پذیرش طلاب غیرایرانی را آغاز کرده است، این مجموعه را از مراکز پیشگام در آموزش بانوان غیرایرانی دانست و گفت: بسیاری از دانش‌آموختگان جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها امروز در کشورهای مختلف حضور دارند و در عرصه‌های علمی، فرهنگی و تبلیغی فعالیت می‌کنند.

وی در پایان، جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها را از مراکز کم‌نظیر در فضای جهان تشیع توصیف کرد و گفت: جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها مجموعه‌ای برخوردار از زنجیره‌ای منسجم از ظرفیت‌های آموزشی، علمی و تربیتی، استادان متعهد و فضای فکری انقلابی است که مجموع این ویژگی‌ها، جایگاه ممتاز و ظرفیت‌های بی‌نظیر آن را شکل داده است.

رییس و اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی پیش از نشست، از بخش‌های مختلف جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها بازدید کردند و ضمن آشنایی با ظرفیت‌ها، فعالیت‌ها و مأموریت‌های این مجموعه، درباره ضرورت حمایت از برنامه‌های آموزشی، فرهنگی، تربیتی و بین‌المللی آن به گفت‌وگو پرداختند.

در پایان این دیدار، بر ضرورت تقویت همکاری میان جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها و کمیسیون فرهنگی مجلس، پیگیری مطالبات بودجه‌ای، حمایت از طرح‌های تربیتی و فرهنگی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های گسترده این مجموعه در عرصه ملی و بین‌المللی تأکید شد.