به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ هم‌زمان با هفته کتاب و کتاب‌خوانی، آیین تغییر نام کتابخانه فرهنگسرای گلستان به نام «شهیدان بشری و امیررضا عرب‌نژاد»، خواهر و برادر نوجوان شهید، با حضور محمدباقر اعلمی، رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، علیرضا نادعلی، سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران، جمعی از مدیران و خانواده معظم شهدا برگزار شد.

شهیدان بشری و امیررضا عرب‌نژاد از اعضای فعال کتابخانه‌های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران بودند که در جریان حملات اخیر به شهادت رسیدند.



علیرضا نادعلی، سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران، در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا گفت: نخستین هدف از برگزاری چنین مراسمی، ادای احترام به مقام والای شهدا و خانواده‌های آنان است.

وی با اشاره به اینکه هر یک از شهدا زندگی و سرگذشت منحصربه‌فردی دارند، افزود: روایت زندگی این عزیزان ظرفیت فرهنگی ارزشمندی است که باید مورد توجه قرار گیرد. هر یک از این شهدا داستانی شنیدنی دارند و آشنایی با زندگی، شخصیت و ویژگی‌های آنان می‌تواند برای نسل‌های آینده الهام‌بخش باشد.

سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به نام‌گذاری کتابخانه فرهنگسرای گلستان به نام شهیدان عرب‌نژاد تصریح کرد: امروز برای بزرگداشت یاد دو کودک عزیزی گرد هم آمده‌ایم که اهل کتاب و مطالعه بودند، مادری کتاب‌خوان داشتند و پدرشان از جامعه علمی کشور بود. پدر و مادری که خود در مسیر علم و فرهنگ قدم برداشته بودند و فرزندانشان نیز در همین مسیر پرورش یافته بودند.

نادعلی افزود: سبک زندگی این خانواده و علاقه این دو کودک به کتاب می‌تواند برای بسیاری از کودکان جامعه الهام‌بخش باشد. امروز فرهنگسراها و کتابخانه‌های وابسته به سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در کنار دیگر مجموعه‌های فرهنگی، نقش مهمی در روشن نگه داشتن چراغ مطالعه و فرهنگ کتاب‌خوانی ایفا می‌کنند.

نادعلی با اشاره به تأکیدات رهبر شهید انقلاب بر گسترش فرهنگ مطالعه تصریح کرد: باید از هر فرصتی برای تقویت علاقه مردم، به‌ویژه کودکان و نوجوانان، به کتاب استفاده کرد. کتاب‌خوانی موضوعی است که همه مجموعه‌های فرهنگی، خانواده‌ها، کتابداران و مسئولان می‌توانند در گسترش آن نقش داشته باشند.

سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران در پایان با تأکید بر حمایت شورای شهر از برنامه‌های ترویج کتاب‌خوانی خاطرنشان کرد: ما نیز در شورای اسلامی شهر تهران وظیفه خود می‌دانیم که در این مسیر ایفای نقش کنیم.

اعلمی: شهادت خانوادگی جلوه دیگری از مظلومیت و فداکاری است

محمدباقر اعلمی، رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، نیز در این مراسم با اشاره به جلوه‌های مختلف ایثار و شهادت در تاریخ انقلاب اسلامی گفت: در دوران انقلاب اسلامی و سال‌های پس از آن، جلوه‌های متعددی از ایثار و شهادت را شاهد بوده‌ایم، اما شهادت خانوادگی، جلوه دیگری از مظلومیت و فداکاری است که پیش از این بیشتر در روایت‌های واقعه کربلا با آن آشنا بودیم و در جنگ ۱۲روزه و جنگ رمضان، نمونه‌های آن را به چشم دیدیم.

وی با اشاره به شهادت اعضای خانواده‌ها در حملات دشمن افزود: آنچه در تهران، میناب و دیگر نقاط کشور رخ داد، صحنه‌هایی دردناک از شهادت خانواده‌ها بود. دشمنانی که خود را قدرت‌های بزرگ نظامی جهان می‌دانند، حتی به مراکز فرهنگی، علمی، دانشگاه‌ها و مدارس رحم نکردند و با حمله به این مراکز، چهره واقعی خود را نشان دادند.

اعلمی ادامه داد: این حوادث، در کنار تلخی و اندوه فراوان، برای جامعه ما درس‌هایی از ایثار و مقاومت به همراه دارد. همان‌طور که امام خمینی(ره) مناطق جنگی را به دانشگاه تشبیه کردند، امروز نیز باید از این وقایع درس بگیریم و روایت ایثار و فداکاری شهدا را به نسل‌های آینده منتقل کنیم.

وی با اشاره به نام‌گذاری کتابخانه فرهنگسرای گلستان به نام شهیدان عرب‌نژاد اظهار کرد: برای مجموعه سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران افتخار بزرگی است که شهیدان امیررضا و بشری عرب‌نژاد از اعضای این کتابخانه بودند و در این فضای فرهنگی حضور داشتند. خوشحالیم که در آخرین روز هفته کتاب، این کتابخانه به نام این دو شهید عزیز نام‌گذاری می‌شود تا یاد و خاطره آنان در محیطی که با آن ارتباط داشتند، ماندگار بماند و محلی برای ترویج فرهنگ مطالعه، آگاهی و انتقال ارزش‌های ایثار و شهادت به نسل‌های آینده باشد.

در این مراسم، خاله و عمه شهیدان عرب‌نژاد به بیان خاطراتی از خواهر و خانواده شهیدان پرداختند و دستنوشته‌ای متلق به شهیده بشری را خواندند.

در پایان این مراسم، لوح نام‌گذاری کتابخانه فرهنگسرای گلستان به نام «شهیدان بشری و امیررضا عرب‌نژاد» رونمایی شد.

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