به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مریم اردبیلی، مدیرکل امور زنان و خانواده شهرداری تهران، در نشست رسانه‌ای رویداد ملی هنرهای نمایشی «ایران‌دخت» ویژه بانوان، با اشاره به ظرفیت زنان در عرصه‌های اجتماعی و هنری، بر ضرورت تداوم این رویداد و تبدیل آن به جریانی پایدار در کشور تأکید کرد.

وی با تبریک فرارسیدن میلاد باسعادت حضرت فاطمه زهرا(س)، هفته بزرگداشت مقام زن و روز مادر، اظهار کرد: باعث خرسندی است که در رویدادی گرد هم آمده‌ایم که نشان‌دهنده شکل‌گیری تدریجی یک زیست‌بوم ارزشمند در کشور است. درباره جزئیات تخصصی و هنری این رویداد، دیگر سخنرانان توضیح خواهند داد؛ اما من می‌خواهم از جنبه زنانه این زیست‌بوم و نقش آن در شکل‌گیری الگوی کنش اجتماعی زنان صحبت کنم.

اردبیلی با اشاره به روند رو به رشد حضور و اثرگذاری زنان در عرصه‌های مختلف اجتماعی گفت: طی چند دهه گذشته، شاهد حرکتی رو به جلو در زمینه ترکیب زنانگی با عاملیت و نقش‌آفرینی اجتماعی زنان بوده‌ایم. این مسیر ممکن است فراز و فرودهایی داشته باشد، اما دستاوردهای آن چشمگیر بوده است.

مدیرکل امور زنان و خانواده شهرداری تهران ادامه داد: در الگوهای قدیمی، چه در نگاه سنتی و متحجرانه و چه در نگاه مادی‌گرایانه، همواره نوعی تناقض میان زنانگی و عاملیت و اثرگذاری زنان مطرح می‌شد و زنان ناچار بودند میان این دو وجه یکی را انتخاب کنند؛ در حالی که در الگوی ایرانی ـ اسلامی، امکان جمع میان زنانگی و نقش‌آفرینی اجتماعی وجود دارد و این ترکیب می‌تواند ظرفیت‌های ارزشمندی برای حل مسائل جامعه ایجاد کند.

وی با بیان اینکه این موضوع دیگر صرفاً یک شعار نیست، افزود: زندگی و تجربه زیسته زنان در حوزه‌های مختلف نشان داده است که آنان می‌توانند در کنار حفظ ویژگی‌ها و مزیت‌های زنانه، در عرصه‌های گوناگون نقش‌آفرینی کنند و در بالاترین سطوح اثرگذار باشند. امروز در حوزه‌های مختلف شاهد حضور بانوانی هستیم که توانسته‌اند به جایگاه‌های برجسته دست پیدا کنند.

هنرهای نمایشی؛ عرصه‌ای برای روایت زنانه از وقایع

اردبیلی هنرهای نمایشی را یکی از عرصه‌های مهم برای بروز و ترکیب ظرفیت‌های زنانه با فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی دانست و اظهار کرد: هنرهای نمایشی از ظرفیت بالایی برای روایت وقایع برخوردار است و مزیت‌های زنانه می‌تواند در شکل‌دهی به زاویه دید، صورت‌بندی رویدادها و انتقال روایت‌ها به مخاطبان مختلف نقش مؤثری داشته باشد.

وی افزود: روایت‌هایی که از این مسیر شکل می‌گیرند، می‌توانند به شکلی قابل‌فهم و اثرگذار به نسل‌های آینده و اقشار مختلف مردم با جنسیت‌ها، عقاید و سلیقه‌های گوناگون منتقل شوند و حتی زمینه جهانی‌شدن این روایت‌ها را فراهم کنند. به نظر می‌رسد ظرفیت‌های زنانه و مادرانه در این زمینه نقش مهمی دارند.

مدیرکل امور زنان و خانواده شهرداری تهران با اشاره به شکل‌گیری یک زیست‌بوم هنری پیرامون مفاهیمی همچون وطن، ایران و آینده مشترک گفت: این زیست‌بوم حتی فراتر از انتظارات ما رشد کرده و حول محور ارزش‌های مشترکی مانند ایران و آینده بالنده کشور، اتفاقات خوبی در آن شکل گرفته است. در این فضا، عناصر ارزشمند و استعدادهای فراوانی توانسته‌اند خود را نشان دهند.

وی ضمن قدردانی از همکاران حوزه هنری و مجموعه‌هایی که از برگزاری این رویداد حمایت کرده‌اند، خاطرنشان کرد: یکی از نکات ارزشمند این مجموعه، آن است که تمام زیست‌بوم مورد نیاز برای شکل‌گیری و اجرای نمایش‌ها از سوی خود بانوان ایجاد شده است. در این رویداد، طیف‌های مختلفی از زنان از نقاط گوناگون کشور حضور دارند و همه تخصص‌های مورد نیاز برای تولید و اجرای آثار نمایشی، از میان بانوان تأمین شده است؛ آن هم در سطحی فاخر و قابل‌قبول.

آمادگی شهرداری تهران برای میزبانی از اجراهای «ایران‌دخت»

اردبیلی با تأکید بر اینکه رویداد ملی هنرهای نمایشی «ایران‌دخت» نباید به یک برنامه مقطعی محدود شود، گفت: معتقدم این حرکت باید در بستر زمان ادامه پیدا کند و به جریانی مستمر تبدیل شود.

وی با اشاره به زیرساخت‌های ویژه بانوان در شهر تهران اظهار کرد: ما در شهر تهران حدود ۱۷۰ هکتار فضای ویژه بانوان در اختیار داریم و سالن‌های روباز و سرپوشیده‌ای نیز وجود دارد که با توجه به اقتضائات و شرایط مورد نیاز، امکان برگزاری نمایش‌های ویژه بانوان را فراهم می‌کنند.

مدیرکل امور زنان و خانواده شهرداری تهران افزود: بسیار مشتاق هستیم که این ظرفیت‌ها برای اجرای آثار نمایشی مورد استفاده قرار گیرد تا دختران و بانوان شهر تهران نیز بتوانند از چنین فضاهایی بهره‌مند شوند.

وی ابراز امیدواری کرد که رویداد «ایران‌دخت» سرآغاز حرکتی مستمر باشد و ادامه داد: امیدوارم این مسیر در همه نقاط شهر تهران و در آینده در سراسر کشور گسترش پیدا کند و شاهد شکل‌گیری پایگاه‌ها و فضاهای دائمی برای اجرای نمایش‌های «ایران‌دخت» و هنرهای نمایشی بانوان در سطح کشور باشیم.

اردبیلی در پایان تأکید کرد: ایجاد چنین فضاهایی می‌تواند برای عموم هنرمندان امیدآفرین باشد تا بتوانند زیست‌بومی فعال، پویا و رو به آینده شکل دهند و ظرفیت‌های پیش‌برنده زنان را با ظرفیت‌های هنری پیوند بزنند و در مسیر ساخت آینده‌ای نو برای کشور گام بردارند.

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