به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مریم شعبانی، دبیر رویداد ملی هنرهای نمایشی «ایران‌دخت» ویژه بانوان، در نشست خبری این رویداد که روز شنبه در حوزه هنری انقلاب اسلامی برگزار شد، با اشاره به اهداف و روند شکل‌گیری این رویداد، از حضور بیش از ۹۳ گروه هنری از سراسر کشور خبر داد و بر ضرورت تداوم حمایت از هنرمندان زن و گسترش فعالیت‌های نمایشی بانوان تأکید کرد.

وی گفت: رهبر شهید از نخستین حامیان زنان و تئاتر بانوان بودند.

دبیر رویداد ملی هنرهای نمایشی «ایران‌دخت» با اشاره به شکل‌گیری این رویداد اظهار کرد: گروه‌هایی در زمینه اجرای تئاتر بانوان فعالیت داشتند که از سوی حوزه هنری و دفتر بانوان حوزه هنری شناسایی شدند. تلاش ما این بود که از این گروه‌ها حمایت کنیم و بنیه علمی، اجرایی و تولیدی آن‌ها را تقویت کنیم.

شعبانی افزود: بر همین اساس، ایده شکل‌گیری و برگزاری یک رویداد ملی هنرهای نمایشی ویژه بانوان مطرح شد تا گروه‌های هنری را در کنار یکدیگر گرد هم آوریم. هدف ما ایجاد همبستگی میان اقشار مختلف جامعه و گروه‌های هنری، امیدبخشی به جامعه و بازخوانی هنرمندانه هویت فرهنگی ایرانی از زبان نمایش و با حضور گروه‌ها و کارگردانان هنری بود.

وی با بیان اینکه این رویداد در سه بخش طراحی شده است، گفت: نمایش‌های صحنه‌ای، نمایش‌های حرکتی و نمایش‌های میدانی، سه بخش اصلی رویداد «ایران‌دخت» هستند.

دبیر رویداد ملی هنرهای نمایشی «ایران‌دخت» ادامه داد: بیش از ۹۳ گروه از سراسر کشور به این رویداد پیوستند و آثار خود را برای ما ارسال کردند. این آثار در مراحل بازبینی و داوری بررسی شدند و تعدادی از آن‌ها برای حضور در رویداد انتخاب شدند.

شعبانی با اشاره به اجرای نمایش‌های میدانی در ایام هنری این رویداد اظهار کرد: هنرمندان در میدان‌ها در کنار مردم و دوشادوش آن‌ها حضور پیدا کردند و اجراهای پربازدیدی را به نمایش گذاشتند. آثار برتر این بخش نیز بار دیگر انتخاب شدند تا در جریان برگزاری رویداد، اجرای مجددی در میدان‌ها داشته باشند.

وی با تأکید بر اینکه «ایران‌دخت» نباید به حرکتی مقطعی محدود شود، گفت: خوشحالم که برای تحقق این هدف بلندمدت و افق امیدبخشی که برای هنرمندان عرصه نمایش و مردم ترسیم کرده‌ایم، سرکار خانم دکتر اردبیلی و مجموعه امور زنان و خانواده شهرداری تهران نیز همراهی و همکاری دارند.

دبیر رویداد ملی هنرهای نمایشی «ایران‌دخت» تصریح کرد: تلاش ما این است که این رویداد یک حرکت مقطعی نباشد، بلکه در سال‌های آینده نیز جشنواره‌های هنرهای نمایشی بانوان برای بانوان را با گستره و وسعت بیشتری برگزار کنیم.

شعبانی در پایان با اشاره به برنامه‌ریزی برای معرفی آثار برتر این رویداد به جشنواره تئاتر فجر گفت: امسال تلاش داریم آثار برتر راه‌یافته به رویداد «ایران‌دخت» را به جشنواره تئاتر فجر معرفی کنیم. از سازمان‌ها و نهادهای فعال در حوزه زنان نیز قدردانی می‌کنم و امیدوارم با همراهی و حمایت آن‌ها، این رویداد بتواند به بهترین شکل در جامعه اثرگذار باشد.

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