به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دو روز پس از سفر «اسعد الشیبانی» وزیر خارجه حکومت جولانی به آنکارا در همراهی با «مرهف ابوقصره» وزیر دفاع این حکومت، وی وارد ریاض شد. الشیبانی در جریان سفر به ترکیه بار دیگر تأکید کرده بود که دمشق، امنیت خلیج فارس را بخشی از امنیت سوریه می‌داند.

براساس گزارش روزنامه «الاخبار» لبنان، این سفر به عربستان، دومین سفر الشیبانی به این کشور از زمان انتشار گزارش‌ها و افشاگری‌هایی درباره اعزام نیروهای سوری برای مشارکت در جنگ یمن و عربستان است.

الشیبانی و همتای سعودی‌اش، «فیصل بن فرحان»، درباره تحولات امنیتی منطقه و راه‌های افزایش رایزنی‌ها با هدف تأمین امنیت عربستان و منطقه گفت‌وگو کردند.

وزیر خارجه حکومت جولانی همچنین حملات نیروهای مسلح یمن به عربستان را محکوم کرد و بر ایستادگی دمشق در کنار پادشاهی سعودی، تأکید گذاشت.

تحرکات دمشق برای پاسخ به مطالبات ریاض

در حالی که مقام‌های حکومت جولانی تاکنون هرگونه مشارکت در جنگ یمن را رد کرده‌اند، تحرکات نظامی و دیدارهای مستمر در داخل سوریه از تلاش گسترده برای پاسخ‌گویی به مطالبات عربستان حکایت دارد. تلاش‌هایی که در مقابل حمایت‌های اقتصادی اعلام‌شده طی دو ماه گذشته از جمله ارائه وام‌های تسهیل‌شده، صورت می‌گیرد.

این تحرکات شامل دیدارهای پی‌درپی وزیر دفاع حکومت جولانی با فرماندهان گروه‌های مسلحی در سوریه است که طی سال‌های گذشته در عملیات جذب و اعزام نیروهای مزدور نقش داشته‌اند.

در همین چارچوب، «مرهف ابوقصره» هفته گذشته در دمشق با «محمد الجاسم» معروف به «ابوعمشه» و فرمانده پیشین گروه «لشکر سلطان سلیمان‌شاه» و «سیف بولاد» معروف به «سیف ابوبکر» و فرمانده پیشین گروه «لشکر الحمزه» که به «الحمزات» نیز شناخته می‌شود، دیدار کرد.

بر اساس اطلاعات منتشرشده، در این نشست درباره روند فعالیت‌ها و مرحله پیش‌رو گفت‌وگو شده است. با این حال، جزئیات بیشتری از مذاکرات یا تصمیم‌های احتمالی حاصل از آن اعلام نشده است.

بازگشت فرماندهان جنجالی به صحنه؟

نکته قابل‌توجه آن است که این دیدار پس از بالا گرفتن بحث‌ها درباره به حاشیه رانده شدن نقش این دو فرمانده، برگزار شد.

ابوعمشه و سیف بولاد به دلیل نقض حقوق کردها در منطقه عفرین، تحت تحریم‌های آمریکا قرار دارند. همچنین به‌دلیل حوادث ساحل سوریه در ماه مارس سال ۲۰۲۵ میلادی با تحریم‌های اروپایی و بریتانیایی روبه‌رو شده‌اند.

پس از پایان فرماندهی ابوعمشه بر لشکر ۶۲، او به‌عنوان معاون فرمانده «سپاه منطقه مرکزی» منصوب شد. در مقابل، گزارش‌هایی درباره استعفای سیف بولاد منتشر شد، این گزارش‌ها پس از برکناری او از فرماندهی لشکر ۷۶ و رد یک سمت اداری جایگزین مطرح شدند.

با وجود پنهان ماندن جزئیات دیدار اخیر، سابقه لشکرهای سلطان سلیمان‌شاه و الحمزه با مشارکت آن‌ها در عملیات اعزام نیروهای سوری به لیبی و جمهوری آذربایجان برجسته است. عملیاتی که در چارچوب ترتیباتی تحت نظارت ترکیه انجام شده بود.

گزارش‌های نهادهای حقوق بشری و سازمان ملل نیز از نقش شبکه‌های وابسته به این دو گروه در ثبت‌نام نیروها، انتقال آن‌ها و مدیریت پرداخت دستمزدشان مستنداتی ارائه کرده‌اند.

بر اساس این گزارش‌ها، نیروهای گروه «العمشات» در لیبی تحت فرماندهی مستقیم ابوعمشه فعالیت می‌کردند. در حالی که سیف بولاد یکی از فرماندهان اصلی شبکه جذب نیرو به شمار می‌رفت.

نقش ترکیه در معادلات اعزام نیرو به یمن

این سابقه، ترکیه را به یکی از بازیگران مهم این روند تبدیل می‌کند. کشوری که از یک‌سو شریک ائتلاف مکه است و از سوی دیگر در پرونده سوریه نفوذ قابل‌توجهی دارد و بیشترین تأثیر را نیز بر دو فرمانده یادشده اعمال می‌کند.

شاید همین مسئله رفت‌وآمدهای پی‌درپی مقام‌های امنیتی و نظامی میان دمشق و آنکارا طی روزهای گذشته را توضیح دهد.

آخرین مورد، سفر مشترک الشیبانی و ابوقصره به ترکیه بود که در جریان آن، نشستی چهارجانبه با حضور «یشار گولر» وزیر دفاع ترکیه و «هاکان فیدان» وزیر خارجه این کشور، برگزار شد.

بیانیه منتشرشده پس از این نشست، تنها به طرح برنامه‌هایی برای گسترش همکاری‌ها در زمینه‌های آموزش، ظرفیت‌سازی، ارتقای سطح هماهنگی امنیتی و نظامی و حمایت از توانمندی‌های ارتش حکومت جولانی، اشاره کرد.

انکار رسمی حکومت جولانی در برابر گزارش‌های اعزام نیرو به یمن

با این حال، مقام‌های حکومت جولانی همچنان بر همان روایتی پافشاری می‌کنند که پس از انتشار گزارش‌های مربوط به اعزام نیروهای سوری به عربستان در پیش گرفته بودند. روایتی که هرگونه حضور نیروهای این کشور در یمن را رد می‌کند.

به نظر می‌رسد این موضع‌گیری با هدف دور زدن واقعیت مشارکت در جنگ علیه یمن دنبال می‌شود. مشارکتی که ممکن است از طریق اعزام کارشناسان نظامی، آن‌گونه که برخی رسانه‌ها گزارش داده‌اند یا اعزام نیروهای مزدور برای جنگ زمینی صورت گرفته باشد.

این نقش‌آفرینی ظاهراً با استقبال ترکیه و حتی آمریکا روبه‌رو شده است. به‌ویژه از سوی توماس باراک، فرستاده ویژه آمریکا در امور سوریه که مدیریت پرونده سوریه را از محل اقامت خود در آنکارا بر عهده دارد.

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