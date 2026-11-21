به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در ساعات گذشته، برخی رسانه‌ها و حساب‌های حامی طالبان، خبری درباره دیدار و گفت‌وگوی ملا هبت‌الله آخندزاده، رهبر این گروه، با جمعی از علمای شیعه افغانستان منتشر کرده‌اند. در این روایت، از حضور تعدادی از علمای شیعه و گفت‌وگوهای مفصل آنان با رهبر طالبان سخن گفته شده است؛ با این حال، در گزارش‌های منتشرشده، نام علمای حاضر، محتوای مشخص مذاکرات و نتایج ادعایی این دیدار ذکر نشده است.

اطلاعات دقیق و موثقی که در اختیار خبرنگار ابنا قرار گرفته، اصل این ادعا را رد می‌کند: در جریان سفر اخیر هبت‌الله آخندزاده به کابل، دیداری میان او و علمای شیعه افغانستان صورت نگرفته و خبر منتشرشده در این زمینه، خلاف واقع است.

خبرسازی درباره چنین دیداری، استفاده ابزاری از نام و اعتبار علمای شیعه برای آراستن چهره رهبر طالبان است. حاصل این روایت‌سازی، القای تصویری از تعامل و پذیرش تکثر مذهبی است؛ تصویری که برای اثبات آن، حتی وقوع یک ملاقات نیز باید مستند و قابل بررسی باشد.

انتشار خبر خلاف واقع با ارجاع به منابع نزدیک به طالبان و سپس بازنشر آن در رسانه‌های دیگر، به ادعا اعتبار نمی‌بخشد. تکرار یک خبر در چند پایگاه خبری، جای سند و راستی‌آزمایی را نمی‌گیرد؛ به‌ویژه هنگامی که نام جامعه‌ای مذهبی و اعتبار علمای آن، موضوع بهره‌برداری تبلیغاتی قرار گرفته باشد.

توسل به دروغ برای بزک انحصارگرایی

برای توجیه رویکرد خشن، تک‌ساحتی و انحصارطلبانه طالبان و نگاه قوم‌محور و قبیله‌گرایانه این گروه به قدرت، نمی‌توان مناسباتی را جعل کرد که در واقعیت وجود نداشته است. ساختن خبر دیدار با علمای شیعه، هیچ تغییری در معیارهای سنجش رفتار طالبان ایجاد نمی‌کند: پذیرش حقوق مذهبی، شنیدن مطالبات و احترام عملی به جایگاه دیگران باید در رفتار حاکمیت دیده شود.

رسانه‌ای که خبر خلاف واقع را در خدمت تطهیر صاحبان قدرت منتشر می‌کند، اعتبار حرفه‌ای خود را هزینه تبلیغات سیاسی کرده است. چنین عملکردی شایسته نقد صریح است؛ زیرا هم مخاطب را گمراه می‌کند و هم از نام علمای شیعه برای تأیید رابطه‌ای استفاده می‌کند که اساساً شکل نگرفته است.

در این ماجرا، کارکرد تبلیغاتی خبر روشن است: القای این تصور که حتی شخص اول طالبان نیز با علمای شیعه دیدار کرده و باب گفت‌وگو را گشوده است. اما وقتی اصل دیدار، بر اساس اطلاعات رسیده به خبرنگار ابنا، واقعیت ندارد، تمام این تصویرسازی بر ادعایی خلاف واقع بنا شده است.

نام علمای شیعه، ابزار تبلیغاتی برای ترمیم چهره هبت‌الله نیست. هیچ رسانه‌ای حق ندارد با نسبت دادن یک دیدار انجام‌نشده به آنان، از اعتبارشان برای ساختن تصویری دلخواه از رهبر طالبان استفاده کند.

رسانه‌های منتشرکننده این ادعا باید خبر نادرست خود را به‌صراحت اصلاح کنند و درباره مبنای انتشار آن پاسخ دهند. احترام به مخاطب و حفظ اعتبار خبر، از همین‌جا آغاز می‌شود. انحصارگرایی با خبرسازی محو نمی‌شود و دیداری که رخ نداده است، با تکرار در تیترها به واقعیت تبدیل نخواهد شد.

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