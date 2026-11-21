به گزارش خبرگزای بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله محسن اراکی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در دیدار با حسن العبادی، نماینده فرهنگی کتائب سیدالشهدا(ع) و جمعی از اعضای دفتر این جنبش در جمهوری اسلامی ایران، با اشاره به تحولات منطقه، اظهار کرد: رویارویی امروز وارد مرحله‌ای آشکار شده است و دشمن پس از ناکامی در استفاده از ابزارهای مختلف، می‌کوشد با تهدید، فریب و جنگ روانی، اراده جبهه مقاومت را تضعیف کند.



وی با تأکید بر پیوستگی جبهه‌های منطقه افزود: تحولات کشورهای منطقه را نمی‌توان جدا از یکدیگر بررسی کرد؛ چراکه جبهه‌های مختلف به یکدیگر پیوند دارند و حفظ هماهنگی و ثبات قدم در این عرصه، ضرورتی اساسی است.

اختلاف‌افکنی دشمن برای تضعیف انسجام جبهه مقاومت

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با هشدار نسبت به اختلاف‌افکنی و تزلزل در صفوف نیروهای مقاومت تصریح کرد: دشمن از ضعف‌های درونی، اختلافات و ایجاد تردید برای ضربه زدن به انسجام جبهه‌ها بهره می‌برد؛ ازاین‌رو، وحدت، همدلی و حل اختلافات داخلی باید در اولویت قرار گیرد.

آیت‌الله اراکی همچنین با اشاره به جایگاه تاریخی عراق در تقابل حق و باطل، این کشور را یکی از محورهای تعیین‌کننده تحولات منطقه دانست و تأکید کرد که پایداری در مسیر مقاومت باید با شناخت شرایط و حفظ پیوستگی جبهه‌ها همراه باشد.

ایمان و توکل به خداوند، پشتوانه ایستادگی در برابر تهدیدها

وی با اشاره به نمونه‌های تاریخی صدر اسلام، از جمله فتح خیبر و ماجرای حضرت موسی(ع)، گفت: در تحولات بزرگ نباید صرفاً به محاسبات مادی و ظواهر قدرت توجه کرد؛ چراکه ایمان، اراده و نصرت الهی می‌تواند معادلات را تغییر دهد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با استناد به آیه شریفه «لَا یُکَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا» اظهار کرد: هنگامی که تکلیفی بر عهده انسان قرار می‌گیرد، توان انجام آن نیز در وجود او فراهم شده است؛ بنابراین، نباید در برابر تهدیدهای دشمن دچار ترس و احساس ناتوانی شد.

آیت‌الله اراکی در ادامه با یادآوری آیات «فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ» و «حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَکِیلُ»، بر ضرورت اتکا به خداوند و حفظ استحکام اراده در برابر جنگ روانی دشمن تأکید کرد.

وی در بخش دیگری از این دیدار، در واکنش به دغدغه‌های یکی از حاضران سوری درباره وضعیت نیروهای سابق جبهه سوریه و مشکلات آنان پس از تحولات این کشور، ضمن تأیید بخشی از مطالب مطرح‌شده، برای آنان طلب نصرت و پیروزی کرد.

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