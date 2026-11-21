به گزارش خبرگزای بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حسن العبادی نماینده فرهنگی به همراه جمعی از اعضای دفتر کتائب سیدالشهداء در جمهوری اسلامی ایران در دیدار با آیت الله محسن اراکی عضو مجمه تشخیص مصلحت نظام، با تشریح اقدامات دفتر فرهنگی کتائب این مجوعه در ایران،اظهار کرد: این دفتر در کنار فعالیت‌های فرهنگی، در زمینه حمایت مادی و معنوی از گروه‌های مختلف، به‌ویژه خانواده‌های شهدا و اقشار نیازمند نیز تلاش‌هایی انجام می دهد.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در ایام جنگ و برپایی موکب‌ها در تهران و قم افزود: ساماندهی کاروان‌های عراقی، هماهنگی میان مجموعه‌های ایرانی و عراقی و فراهم کردن زمینه حضور و خدمت‌رسانی موکب‌ها در مناطق مختلف، از جمله اقداماتی بوده که با همکاری نهادهای مرتبط دنبال شده است.

نماینده فرهنگی کتائب سیدالشهدا، دیدار و اعلام همبستگی با نیروهای امنیتی و مجموعه‌های امدادی و دفاع مدنی و همچنین ارائه کمک‌های مادی و تجهیزاتی به برخی از این مجموعه‌ها را از دیگر فعالیت‌های دفتر فرهنگی عنوان کرد.

العبادی در ادامه با اشاره به اقدامات اجتماعی و آموزشی این مجموعه، حمایت از مدارس مناطق محروم و تهیه کیف و لوازم مورد نیاز دانش‌آموزان را از دیگر اقدامات انجام‌شده برشمرد.

وی همچنین درباره برنامه‌های حمایتی برای خانواده‌های شهدا گفت: در قالب این برنامه‌ها، زمینه سفر خانواده‌های شهدا به عراق و زیارت عتبات عالیات فراهم شده و تلاش شده است هزینه‌های این سفرها تأمین شود تا خانواده‌ها بتوانند در قالب کاروان‌های خانوادگی از این امکان بهره‌مند شوند.

نماینده فرهنگی کتائب سیدالشهدا در پایان بر اهمیت تقویت ارتباط با شخصیت‌ها و مجموعه‌های فرهنگی و دینی و گسترش زمینه همکاری‌های مشترک تأکید کرد.

تأکید بر گسترش تعاملات فرهنگی و تقویت ظرفیت‌های مشترک جبهه مقاومت

حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالعزیز ثوینی، مسئول پرونده خلیج فارس در کتائب سیدالشهدا نیز در این دیدار، بر ضرورت گسترش همکاری‌های فرهنگی، تقویت ارتباط میان مجموعه‌های ایرانی و عراقی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی برای حمایت از جبهه مقاومت تأکید کرد.

ثوینی با تشریح بخشی از فعالیت‌ها و مأموریت‌های کتائب سیدالشهدا، اظهار کرد: ارتباط و هماهنگی میان مجموعه‌های فرهنگی و نیروهای فعال در جبهه مقاومت می‌تواند زمینه‌ساز توسعه فعالیت‌های مشترک و حمایت مؤثرتر از ظرفیت‌های مردمی باشد.

وی با اشاره به تجربه فعالیت‌های پشتیبانی در مقاطع مختلف، از جمله ایام جنگ و برگزاری موکب‌ها، بر اهمیت هماهنگی میان مجموعه‌های ایرانی و عراقی و استفاده از ظرفیت‌های موجود برای خدمت‌رسانی و پشتیبانی از نیروهای فعال در این عرصه تأکید کرد.

مسئول پرونده خلیج فارس در کتائب سیدالشهدا همچنین استمرار ارتباطات و تقویت همکاری‌های دوجانبه را ضروری دانست و خواستار فراهم شدن زمینه تعامل بیشتر میان فعالان فرهنگی و مجموعه‌های مرتبط با جبهه مقاومت شد.

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