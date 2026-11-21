به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ هیئتی متشکل از نمایندگان جامعه مدنی هزاره، فعالان حقوق بشر و دانشجویان، در نشستی در بروکسل، مستندات مربوط به کشتارهای هدفمند، آزارهای قومی و مذهبی، کوچ اجباری و غصب زمین و اموال هزاره‌ها را ارائه کرد و خواستار حمایت سیاسی و حقوقی اتحادیه اروپا برای توقف این موارد نقض حقوق بشر شد.

بر اساس گزارش منتشرشده، این نشست در ۲۹ آبان، در دفتر خاوی لوپز، از نایب‌رئیسان پارلمان اروپا، به ابتکار سازمان جهانی جامعه مدنی اروپا و با هماهنگی بشیر اسکندری، مسئول گروه کاری به‌رسمیت‌شناسی نسل‌کشی هزاره‌ها، برگزار شده است.

اعضای هیئت، ضمن ارائه اسناد و گزارش‌های مربوط به خشونت‌ها علیه هزاره‌ها، از اتحادیه اروپا خواستند از مطالبه به‌رسمیت‌شناسی نسل‌کشی این جامعه حمایت کند و برای جلوگیری از تداوم آزار و تضییع حقوق آنان، اقدامات مؤثری انجام دهد.

انتقاد از تبعیض طالبان و مصادره اموال هزاره‌ها

نمایندگان حاضر در نشست، طالبان را به اعمال تبعیض سازمان‌یافته قومی و مذهبی علیه هزاره‌ها متهم کردند. آنان با اشاره به محدودیت‌های اعمال‌شده بر مذهب جعفری، تعطیلی نهادهای مذهبی شیعیان و حذف کتاب‌های فقه جعفری از مراکز آموزشی، نسبت به تشدید فشار بر این جامعه اعتراض کردند.

مصادره املاک و شهرک‌های متعلق به هزاره‌ها و کوچ اجباری ساکنان این مناطق نیز از موضوعات مطرح‌شده بود. اعضای هیئت خواستار توقف این اقدامات و احیای حقوق مالکیت آسیب‌دیدگان شدند.

مخالفت با مشروعیت‌بخشی به طالبان و اخراج اجباری پناهجویان

در بخش دیگری از نشست، وضعیت پناهجویان افغانستان، به‌ویژه هزاره‌ها، بررسی شد. هیئت حاضر بر ضرورت حفاظت از آنان و جلوگیری از بازگرداندن اجباری‌شان به افغانستان تأکید کرد.

مخالفت با مشروعیت‌بخشی سیاسی به طالبان، در کنار مطالبه توقف آزار هزاره‌ها، از محورهای این دیدار بود. اعضای هیئت خواستار آن شدند که حمایت سیاسی و حقوقی اتحادیه اروپا به اقدام مؤثر برای مقابله با نقض حقوق این جامعه منجر شود.

اسکندری: به‌رسمیت‌شناسی نسل‌کشی به مطالبه‌ای ملی تبدیل شود

بشیر اسکندری، مسئول گروه کاری به‌رسمیت‌شناسی نسل‌کشی هزاره‌ها، تأکید کرد که پیگیری این موضوع نباید به نهادهای بین‌المللی محدود بماند و لازم است به مطالبه‌ای ملی در افغانستان تبدیل شود.

او همچنین بر ضرورت حقیقت‌یابی، تحقق عدالت انتقالی، پاسخ‌گویی عاملان و آمران جنایات و تضمین عدم تکرار آن‌ها تأکید کرد. در پایان نشست، پرونده مستندات، نامه رسمی مطالبات جامعه هزاره و اعلامیه حمایتی پارلمان کاتالونیا به معاون پارلمان اروپا تحویل داده شد.

................................

پایان پیام/